А вы знали, что номер вашего телефона предсказывает судьбу?

С помощью персонального номера можно привлечь удачу в различные сферы жизни. А сделать это можно с помощью нумерологии.

1. Сложите все цифры номера вашего мобильника.

2. Доведите до однозначного числа, 2+9 = 11

Исключение: числа 11, 22, 33, 44 не доводим до простого, так как они значимые в нумерологии и сами по себе сильные и влиятельные.

Узнаем значение своего телефонного номера:

0 – Этого числа нельзя получить в сумме, естественно, но если оно есть в номере телефона, обратите на него внимание. Вам благоволят высшие силы. Идите вперед с мечтами и планами. Но если несколько нулей, то сбавьте пыл и побольше отдыхайте.

1 – Удачный номер для карьеры, так как имеет влияние на окружающих. Придаст самоуверенность, укрепит позиции на работе и поможет стать лидером. Покровитель – Солнце.

2 – Гармоничные отношения и примирение. Дипломатичность и вежливость превыше всего. Помогает раскрыть сильные стороны и разобраться в своих чувствах, а также в налаживании бизнес контактов. Помогает в поисках наиболее успешной работы. Покровитель – Луна.

3 – Если вы творческая личность, то этот номер именно для вас. Это число связано с рождением, жизнью и смертью. Помогает при занятиях туризмом, рекламой, художеством. Покровитель – Юпитер.

4 – Энергичное и стабильное число. Помогает сохранить мир с соседями и коммунальными службами, поэтому подходит для домашнего телефона. Поможет в строительном и клининговом бизнесе. В личной жизни не поможет, лучше поменять номер. Покровитель – Уран.

5 – Соединяет мужское и женское начало. Удачно решает проблемы своего владельца. При неудачах на любовном фронте, помогает преодолеть их. Подходит для выяснения любых вопросов. Люди сами тянутся позвонить по этому номеру, поэтому будет успешным для бизнеса. Имеет огромное влияние на характер, при условии, что есть связь с хозяином. В противном случае будет обратный эффект. Благосклонность планеты Меркурий.

6 – Решает старые споры с родственниками и друзьями. Помогает при условии, что хозяин отзывчивый и терпеливый. Обычно этот номер сам себе находит обладателя, для помощи в обретении личного счастья. Подчиняется Венере.

7 – Магия и загадка. Развитие интеллекта и интуиции. Особое восприятие мира. Подходит для мистической и научной сферы. Для финансовых переговоров абсолютно не подходящий номер. Не приносят пользу и полученные советы по этому номеру. Благоденствует Нептун.

8 – Материальное благополучие и процветание. Не оставит в покое, пока не доведет до поставленной цели. Успешен в торговой сфере. Значимые решения следует принимать именно по этому номеру. При финансовых сложностях приобретите этот номер. Сатурн – ответственный за цифру.

9 – Собрание всех вышеперечисленных качеств. Где старое заканчивается, там начинается новое. Подойдет для любого дела. Следует ожидать подарки Судьбы. Поможет найти выход из любой ситуации. Марс на протяжении всей жизни ведет владельцев девятки.

11 – Лидер. Жизненные колебания от энергии до уныния. Всегда в центре внимания. В личной жизни положительные эмоции и приятные неожиданности. Помогает решить проблемы при их возникновении.

22 – Знак успеха. Развивает способность к анализу дела. Надежность в деловой сфере. Стабильный и серьезный человек для окружающих.

33 – Уникальное и редкое число, направленное на пользу людям. Владелец данного номера не оставит в беде. Идеально будет в случае, если владелец медицинский работник. Если же нет, то будьте готовы для помощи окружающим. Талантливые и гениальные личности.

44 – Нет недостижимых целей, но если вам это не под силу, срочно меняйте номер, во избежание метаний и неопределенности.