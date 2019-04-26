Осторожно, новая девушка Бонда: фото, на которые можно смотреть бесконечно

Точная дата начала съёмок пока не известна, зато объявлен день премьеры. Новый фильм о Джеймсе Бонде зрители увидят 8 апреля 2020 года.

Кроме 30-летней кубинской актрисы в картине появятся Дэниел Крэйг, Леа Сейду, Рэйф Файнс и Рами Малек.

Год ожидания можно потратить на просмотр фильмов с участием Аны де Армас и разглядывание горячих фото, которые актриса выкладывает в "Инстаграме".

евушка мечтала стать актрисой с детства. В Голливуде Ана впервые заявила о себе в 2015 году, снявшись в фильме "Кто там" вместе с Киану Ривзом.

Затем в 2017 году её партнёром на экране стал Райан Гослинг. В фантастическом боевике "Бегущий по лезвию 2049" она сыграла девушку главного героя.

Blade Runner 2049 (2017) Ana de Armas, Ryan Gosling, Harrison Ford & Jared Leto*Filmstill - Editorial Use Only*CAP/KFSImage supplied by Capital Pictures ФОТО: CAP/KFS / Image supplied by Capital Pictures

Ана утверждает, что попасть в столь известный голливудский фильм очень непросто.