Нибиру «разорвала» небо: жуткое видео из Коста-Рики за сутки до конца света повергло всех в шок

В Интернете появилось жуткое видео, которое, по мнению пользователей Сети, свидетельствует о скором Втором пришествии перед концом света, связанного с мистической планетой Нибиру.
Известно, что видео было снято в Коста-Рике. Пользователи Сети предположили, что авторы ролика могли стать свидетелями описанного в Библии Второго пришествия или нападения Нибиру.
По мнению исследователей аномальных явлений, 28 апреля 2019 года, на православную Пасху, нашу планету уничтожит Нибиру, а представленные свидетельства, как утверждают конспирологи, как нельзя лучше подтверждают эти предположения.
В свою очередь, житель Тольятти также стал очевидцем странного объекта в небе. Мужчина заснял странный объект с огненным «хвостом» над дорогой.
Пока ученые затрудняются однозначно сказать, что попало в объектив жителя Тольятти, но не исключают, что мужчина мог заснять метеорит.
Однако уфологи и здесь увидели зловещие предзнаменования грядущего конца света и указывают на приближение Нибиру к Земле.
Официальная наука по-прежнему отказывается признавать существование Нибиру. Астрономы советуют не обращать внимание на предсказания разного рода уфологов и проповедников о конце света и втором пришествии.
Ранее TopNews писал о том, что новые пугающие кадры Нибиру вызвали панику в Сети.