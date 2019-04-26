Нибиру «разорвала» небо: жуткое видео из Коста-Рики за сутки до конца света повергло всех в шок

На видео, снятом из машины, запечатлено, как транспортное средство буквально преследует нечто необъяснимое. Внешне может показаться, что в этой местности бушует шторм или гроза, но неожиданно небеса буквально «раскрываются» и на какое-то время можно увидеть яркую светящуюся «дыру» между облаками. При этом, как свидетельствуют кадры, «огненный шар» с неба появляется не единожды, периодически пропадая за толщей облаков.

Известно, что видео было снято в Коста-Рике. Пользователи Сети предположили, что авторы ролика могли стать свидетелями описанного в Библии Второго пришествия или нападения Нибиру.

Также на видео можно увидеть подборку и других жутковатых явлений в небе, в том числе ярко-алое неподвижное пятно в ночном небе и другие странности.

По мнению исследователей аномальных явлений, 28 апреля 2019 года, на православную Пасху, нашу планету уничтожит Нибиру, а представленные свидетельства, как утверждают конспирологи, как нельзя лучше подтверждают эти предположения.

В свою очередь, житель Тольятти также стал очевидцем странного объекта в небе. Мужчина заснял странный объект с огненным «хвостом» над дорогой.

Пока ученые затрудняются однозначно сказать, что попало в объектив жителя Тольятти, но не исключают, что мужчина мог заснять метеорит.

Однако уфологи и здесь увидели зловещие предзнаменования грядущего конца света и указывают на приближение Нибиру к Земле.

Официальная наука по-прежнему отказывается признавать существование Нибиру. Астрономы советуют не обращать внимание на предсказания разного рода уфологов и проповедников о конце света и втором пришествии.

Ранее TopNews писал о том, что новые пугающие кадры Нибиру вызвали панику в Сети.