Лижут все: известный таллиннский диджей показал, как полиция проверяет водителей на наркотики (ВИДЕО)

По словам диджея, тест занимает всего лишь 2 минуты, но сначала нужно высунуть язык и кое-что полизать... Но до этого, естественно, проверили его документы, сделали тест на алкоголь, всё как положено.

Еще диджей с чувством юмора отнесся к проверке полиции, поскольку он ничего не нарушил и не нарушает. Сказал, что употребляет самый главный наркотик - «Счастье». А на работе за диджейским пультом лишь кофе и воду. И это правда!

Больше видео можно найти на странице диджея Howdy.