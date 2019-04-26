Пт, 26.04.2019
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  • Лижут все: известный таллиннский диджей показал, как полиция проверяет водителей на наркотики (ВИДЕО)

Лижут все: известный таллиннский диджей показал, как полиция проверяет водителей на наркотики (ВИДЕО)

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Сергей Анищенко

ФОТО: Facebook Сергея Анищенко

Известный таллиннский свадебный и клубный диджей Сергей Анищенко (DJ Howdy) показал своим друзьям и подписчикам в Facebook, как в Таллинне полиция проверяет водителей на наркотики. А вы уже раньше видели, как это делается? Скорее смотрите! 

По словам диджея, тест занимает всего лишь 2 минуты, но сначала нужно высунуть язык и кое-что полизать... Но до этого, естественно, проверили его документы, сделали тест на алкоголь, всё как положено. 

Еще диджей с чувством юмора отнесся к проверке полиции, поскольку он ничего не нарушил и не нарушает. Сказал, что употребляет самый главный наркотик - «Счастье». А на работе за диджейским пультом лишь кофе и воду. И это правда! 

Больше видео можно найти на странице диджея Howdy.

Смотрите видео! 

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