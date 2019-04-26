Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости

Коля Лукашенко сопровождает своего отца на официальных мероприятиях с юных лет. Сейчас юноше исполнилось 14, и рядом с родителем его легко можно спутать с советником или помощником президента. Теперь, после того, как фото повзрослевшего Коли были опубликованы, он наверняка уже числиться первым в списке завидных женихов Белоруссии.

Многие пророчат Коле Лукашенко политическую карьеру — он посещает форумы, политические встречи и официальные визиты с президентом с детства. Он увлекается игрой на фортепиано, хоккеем, лыжами биатлоном. Его первый выход в свет состоялся, когда ему было всего три года — вместе с отцом он вышел на субботник. За плечами Николая множество военных парадов, мероприятий и встреч с главами государств — он принимал участие в переговорах с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой и другими политиками.