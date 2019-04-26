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  • Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости

Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости
То ли еще будет!

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Belarus President Alexander Lukashenko, right, and his son Nikolai, arrive for the welcoming banquet for the Belt and Road Forum at the Great Hall of the People in Beijing, Sunday, May 14, 2017. (Damir Sagolj/Pool Photo via AP)

ФОТО: Damir Sagolj / AP

Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, все внимание было приковано не к политику, а к его младшему сыну Николаю. Молодой человек сильно повзрослел и возмужал, а также сменил прическу, пишет Супер.

Коля Лукашенко сопровождает своего отца на официальных мероприятиях с юных лет. Сейчас юноше исполнилось 14, и рядом с родителем его легко можно спутать с советником или помощником президента. Теперь, после того, как фото повзрослевшего Коли были опубликованы, он наверняка уже числиться первым в списке завидных женихов Белоруссии.

Belarusian President Alexander Lukashenko and his son Nikolai

ФОТО: POOL / REUTERS

Многие пророчат Коле Лукашенко политическую карьеру — он посещает форумы, политические встречи и официальные визиты с президентом с детства. Он увлекается игрой на фортепиано, хоккеем, лыжами биатлоном. Его первый выход в свет состоялся, когда ему было всего три года — вместе с отцом он вышел на субботник. За плечами Николая множество военных парадов, мероприятий и встреч с главами государств — он принимал участие в переговорах с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой и другими политиками.

Pope Francis (R) poses with Belarus President Aleksander Lukashenko (L) and his son Nikolai

ФОТО: ANDREW MEDICHINI / AFP

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