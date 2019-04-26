Дайте мне точку опоры и я переверну мир! Кто из знаков Зодиака способен на это?

Овны – прирожденные лидеры с сильной энергетикой. Кому как не им менять мир, создавать и внедрять новые традиции, культивировать старые и наполнять жизнь смыслом. Овны умеют быть прекрасными духовными лидерами и наставниками, но больше им по душе двигать вперед материальный мир. Овны – идеальные мотиваторы. Однако они не только вдохновляют, подают идеи и обосновывают их целесообразность, но и выступают активными первопроходцами, перебирая на себя главную ответственность за эксперименты в новой отрасли.

Овны целеустремленные, умеют вести за собой толпу, заражать единомышленников собственными идеями и увлекать целями. Это позволяет им вершить судьбы других людей, более того – целых наций. Овны меняют мир и «пишут» историю. Достигнуть такого влияния им удается за счет мощнейшей энергетики и сильных качеств, среди которых есть и жестокость. Если она ведущая черта характера представителя знака, он может стать тираном и влиять на события через агрессивные, разрушающие мир и спокойствие действия.

Знаменитые Овны, изменившие мир: Иоганн Себастьян Бах, Адольф Гитлер, Отто фон Бисмарк.

Близнецы. Этот знак считается самым недооцененным знаком среди тех, кто желает, умеет и имеет все предпосылки перевернуть мир с ног на голову. И это в хорошем смысле. Сильно развитое чувство справедливости и равенства всех людей толкает Близнецов на создание вокруг себя жизни, комфортной для всех и каждого. Многие называют подобные планы утопическими, наивными. Однако это никак не влияет на решительных и одухотворенных Близнецов. Они из тех, кто готов доказать, что сказку можно сделать былью здесь и сейчас.

Близнецами движет желание быть полезными этому миру, облегчать жизнь людей, наполнять их существование смыслом и тем самым обретать его для себя. Близнецов, активно улучшающих качество жизни, можно встретить в культуре, в педагогике, в медицине, в бизнесе и даже в политике. Хотя в последней – реже. Бескорыстных правдолюбов и честных борцов за справедливость туда не допускают. Однако это не мешает Близнецам менять мир «на местах». Они уверены, что каждый человек может творить добро в своем окружении. Большое начинается с малого.

Знаменитые Близнецы, изменившие мир: Дональд Трамп, Петр I, Денис Мацуев.

Девы – бескорыстные альтруисты. Они меняют мир не ради славы и медалей. Им суждено исполнить миссию. Не всегда легкую и, возможно, такую, которую никто и никогда по достоинству не оценит. Дев это не пугает. Судьба у ангелов такая – помогать людям скрыто и без пафоса. Девы не любят «светить» свою благотворительность и не будут пиариться на чужом горе, даже если помощь действительно была оказана бесценная. Они предпочитают молчать, а то и отрицать свою причастность к героизму.