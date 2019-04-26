Дайте мне точку опоры и я переверну мир! Кто из знаков Зодиака способен на это?

Знаменитые Девы, изменившие мир: Мать Тереза, Лев Толстой, Иван Грозный, Александр Лукашенко.
Водолеи способны изменить мир в области науки, искусства, мировой деятельности. Они могли бы «оккупировать» и все сферы жизни, требующие инноваций, открытий, исследований. Однако Водолеи уверены, что, во-первых, все люди обязаны вносить свою лепту в улучшение мира, а во-вторых, они должны строго избирать те области, где имеют неоспоримый талант. Если развивать только популярные направления, которые несут коммерческую выгоду и славу, мир рано или поздно рухнет или скатится в «каменный век».
Водолеи готовы менять вокруг себя жизнь к лучшему, руководствуясь своими главными талантами. Люди этого знака обожают приключения, авантюры, творчество, поэтому стремятся стать полезными в этих направлениях. Они не боятся трудностей, умеют грамотно рисковать и достигать ошеломляющих результатов в безнадежных, но крайне значимых для успеха делах. Правда, скромно замалчивать свои грандиозные победы Водолеи не станут. Страна или мир должны знать своего героя в лицо, иначе с кого они будут брать пример для подражания?
Знаменитые Водолеи, изменившие мир: Владимир Высоцкий, Борис Ельцин, Ванга, Жюль Верн.
Скорпион из тех знаков, которые за что не возьмутся, всюду достигнут наивысших результатов. Поэтому где, когда, чем и как изменять этот мир не столь принципиально для Скорпионов. Главное - их жгучее желание и мотивация, которую, кстати говоря, они только сами могут у себя развить. По большому счету авторитетов Скорпион не имеет, как и образцов для подражания. Ему не за кем гоняться, не перед кем удовлетворять свои амбиции. Он может что-то доказывать только одному человеку – себе. В таком состоянии Скорпион горы свернет. А заодно и мир.
Для глобальных изменений в мире человек этого знака может сделать многое. У любой его идеи найдется тысяча поклонников. Он никогда не будет идти «через тернии к звездам» в одиночестве. Союзники, соратники, единомышленники помогут открыть Скорпиону многие неподдающиеся двери и возьмут на себя львиную долю трудностей. Однако не стоит думать, что Скорпион присваивает себе чужие заслуги. Нисколько. Все лавры достанутся героям, если они это заслужили. И в мемуарах, где Скорпион будет вспоминать, «как закалялась сталь», он упомянет каждого, даже если это будет простая уборщица.
Знаменитые Скорпионы, изменившие мир: Теодор Рузвельт, Никколо Паганини, Лев Троцкий, Принц Чарльз.