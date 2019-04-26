Смотрит видео и ставит лайки: обезьяну «застукали» за сидением в Instagram

В Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров, пишет Сегодня.
Как можно увидеть на видео, животное довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне: нажимает на фотографии, пролистывает комментарии, ставит лайки.
this monkey is like. properly browsing insta and it's messing with me pic.twitter.com/9hFIQWEJsN— danny (@dsemumi) April 25, 2019
Многие юзеры в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции. К слову, обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими "человеческими выходками". Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.