Пт, 26.04.2019
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  • Смотрит видео и ставит лайки: обезьяну «застукали» за сидением в Instagram

Смотрит видео и ставит лайки: обезьяну «застукали» за сидением в Instagram

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ФОТО: Isabella Helm / PantherMedia / Isabella Helm

В Twitter юзеры опубликовали забавный ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров, пишет Сегодня.

Как можно увидеть на видео, животное довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне: нажимает на фотографии, пролистывает комментарии, ставит лайки.

Многие юзеры в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции. К слову, обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими "человеческими выходками". Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.

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