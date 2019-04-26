В известном таллиннском гей-баре пройдет детская дискотека: вы отпустите свою кровинушку?

В Facebook можно увидеть анонс детской дискотеки Lastedisko X-baaris, которая, по замыслу организаторов, пройдет 19 мая в баре для геев и их друзей. X-бар расположен на так называемой таллиннской улице Красных фонарей - Татари, где скопление увеселительных мест для взрослых на квадратный метр зашкаливает. Инициаторами такого необычного мероприятия выступает эстонское ЛГБТ-сообщество. Цель дискотеки - показать детям, что однополые родители в семье - норма.
Возрастного ценза, как написано на фейсбуковской страничке Lastedisko, нет: приветствуются дети от двух до двадцати лет, танцевать могут все! А пока детки танцуют, взрослые родители могут общаться друг с другом, делиться опытом по воспитанию. В баре будут продаваться напитки - алкогольные и безалкогольные, и при желании гости могут составить общий стол и пировать сообща.
Предположим, что если обычная семья с детьми заглянет на это мероприятие, то ей будут только рады!