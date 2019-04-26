В известном таллиннском гей-баре пройдет детская дискотека: вы отпустите свою кровинушку?

Возрастного ценза, как написано на фейсбуковской страничке Lastedisko, нет: приветствуются дети от двух до двадцати лет, танцевать могут все! А пока детки танцуют, взрослые родители могут общаться друг с другом, делиться опытом по воспитанию. В баре будут продаваться напитки - алкогольные и безалкогольные, и при желании гости могут составить общий стол и пировать сообща.