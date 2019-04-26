После фестиваля Coachella в Калифорнии зафиксирована вспышка герпеса
Фестиваль Coachella – это праздник солнца, музыки и любви, на который молодые люди едут за яркими эмоциями и крутыми фото для Инстаграма. Но в этом году некоторые увезли домой больше воспоминаний, чем хотелось бы: по данным TMZ, в программе фестиваля появился не заявленный ранее вирус герпеса, пишет Супер.
Об этом сообщил сайт HerpAlert, на котором врачи выписывают лекарства от герпеса дистанционно, определяя масштаб проблемы по фотографиям.
Вспышка заболевания зафиксирована в Индио, где проходил фестиваль, в долине Коачелла, городе Палм-дезерт и округах Ориндж, Лос-Анджелес и Сан-Диего.
Сайт с трудом выдержал поток людей после Coachella: за помощью обращались 250 пациентов в день вместо обычных 10-12, а всего за уикэнд жертвами вируса пали 1105 человек. К сожалению, «правило Вегаса» здесь не сработает: что происходит на Coachella, остается в истории болезни.