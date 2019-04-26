После фестиваля Coachella в Калифорнии зафиксирована вспышка герпеса

Фестиваль Coachella – это праздник солнца, музыки и любви, на который молодые люди едут за яркими эмоциями и крутыми фото для Инстаграма. Но в этом году некоторые увезли домой больше воспоминаний, чем хотелось бы: по данным TMZ, в программе фестиваля появился не заявленный ранее вирус герпеса, пишет Супер.