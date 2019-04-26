Певица Нюша рассказала, как лишилась единственного жилья

Артистка напомнила поклонникам о своей первой работе – клипе "Вою на луну". По ее словам, этот трек остается самым дорогостоящим роликом по сей день.

Певица Нюша призналась, что ее семья решилась на очень рискованный шаг. "Мы продали единственную квартиру, чтобы снять клип на эту песню. Тогда еще никто не знал, стоит ли оно того", – цитируют звезду "7Дней". По словам артистки, она никогда не перестанет благодарить родных за то, что они для нее сделали.

Денег, полученных с продажи жилья, хватило еще на три клипа. "Это были самые трудные для меня съемки... Каждый трюк и переворот я выполняла сама", – поделилась певица Нюша. Также артистка сообщила, что очень боится высоты, а во время одного из дублей заклинило лебедку, и она провисела в воздухе больше 20 минут.

Кроме того, певице пришлось сниматься в холодной воде, а также в пустыне в Ташкенте. В тот момент была осень, и температура не превышала 10 градусов тепла. При этом Нюша работала в летней одежде.