Пт, 26.04.2019
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Михаил Горбачев попал в больницу

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Михаил Горбачев.

ФОТО: Sergei Gunejev/Sputnik/Scanpix

Экс-президент СССР Михаил Горбачев почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Андре Сингера.

Как уточняется, политик должен был приехать на премьеру документального фильма «Встреча с Горбачевым», показом которого завершился 41-й Московский международный кинофестиваль.

— Врачи не разрешили ему приехать, — рассказал агентству сорежиссер картины Андре Сингер.

В документальном фильме кинорежиссер Вернер Херцог выступил в роли интервьюера — он общался с Горбачевым на различные темы.

Напомним, 2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет

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