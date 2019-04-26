Михаил Горбачев попал в больницу

Экс-президент СССР Михаил Горбачев почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Андре Сингера.
Как уточняется, политик должен был приехать на премьеру документального фильма «Встреча с Горбачевым», показом которого завершился 41-й Московский международный кинофестиваль.
— Врачи не разрешили ему приехать, — рассказал агентству сорежиссер картины Андре Сингер.
В документальном фильме кинорежиссер Вернер Херцог выступил в роли интервьюера — он общался с Горбачевым на различные темы.
Напомним, 2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет