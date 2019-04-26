Умопомрачительное тело! Обнаженная Анастасия Макеева взбудоражила соцсети

Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов. Поклонники Анастасии Макеевой похвалили ее за смелость и отметили, что звезда отлично выглядит, пишет Стархит.
Актриса театра и кино Анастасия Макеева является обладательницей прекрасных форм, которые она подчеркивает эффектными нарядами. Однако иногда звезда предпочитает эпатировать общественность и публикует откровенные снимки. В социальной сети Макеева поделилась новым кадром, на котором она позирует на цветочном поле. Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом. «Смелое утро! Сочные фото! Ласковый ветер! Ароматная жизнь!» — подписала фотографию Анастасия.
Поклонники актрисы восхищаются ее стройной фигурой и красивым фоном из тюльпанов. Кадр был сделан в Голландии, которая славится этими цветами. Макеева устроила себе целую фотосессию в полях.