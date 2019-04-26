Это номинация на «Золотой граммофон»? Пьяный Николас Кейдж поет в караоке

В конце марта Кейдж принял важное решение — женился в четвертый раз. Правда, этот серьезный шаг он сделал нетрезвой походкой. Накануне бракосочетания с 23-летней визажисткой Эрикой Койке звезда Голливуда изрядно выпил. В результате вместо слов любви невеста услышала только обвинения. «Она собирается забрать все мои деньги!» — выкрикивал Кейдж.

Несмотря на сопротивление, незадачливый жених все-таки оформил брак. Однако всего через четыре дня супруги развелись со скандалом. Теперь молодая визажистка добивается от Николаса раздела имущества.

Вероятно, выходка экс-супруги окончательно его довела. Глубокой ночью знаменитость ввалилась в караоке-бар, и принялась изливать душу в микрофон. Кейдж выбрал композицию певца Принса «Purple rain» о расставании. «Я никогда не хотел причинять тебе боль», — вытягивал актер строчки песни. Мужчина в очередной раз был пьян, поэтому пение звучало особенно яростно. Ошарашенные посетители боялись двинуться с места, но кому-то удалось записать его крики отчаяния на видео.

К слову, бывшая избранница Николаса тоже злоупотребляет алкогольными напитками. Ранее она привлекалась к суду за вождение в нетрезвом состоянии, кроме того ее подозревают в употреблении наркотиков. Экс-супруг Эрики занимался распространением запрещенных препаратов, о чем Кейдж узнал в день свадьбы. Темное прошлое молодой пассии знаменитость смутило, но оценивать происходящее мужчина уже не мог.