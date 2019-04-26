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  • Мелодия, от которой замирает сердце! Певица Биргит Саррап представила новую балладу

Мелодия, от которой замирает сердце! Певица Биргит Саррап представила новую балладу

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Биргит Саррап

ФОТО: Kalle Veesaar / Erakogu

Эстонская исполнительница Биргит Саррап в утреннем эфире радио Elmar представила новый сингл Silmapiir («Горизонт»), сообщает Elmar.postimees.ee.

Новый сингл взят из последнего альбома Саррап под названием «V». «Эта песня была последней в альбоме и стала самой любимой», - рассказала Саррап.

Авторы этой прекрасной мелодичной и проникновенной баллады  - Михкель Маттисен и Тимо Вендт. «Слова песни были скорректированы за ночь до записи. Певица рассказала слушателям радио Elmar, как она выбирает песни для себя. «Я не могу через силу впихивать в себя музыку и слова, просто начинаю петь, чтобы прочувствовать ее всей душой», - поделилась Биргит.

Саррап добавила, что музыка очень важна - это послание, и песни, которые она исполняет, всегда должны идти из сердца. «Вот почему я не люблю выступать на сцене. Материал должен быть в голове, чтобы я понимала, что пою», - уверена Биргит.

Слушаем новую балладу Биргит Саррап!

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