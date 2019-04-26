Цены запредельные! Билеты на «Евровидение 2019» не покупают

«Евровидение 2019» состоится уже через три недели – 14, 16 и 18 мая. Тем временем билеты на Международный конкурс, которые обычно раскупают очень быстро, в этом году продаются очень плохо. Тысячи билетов на «Евровидение 2019» до сих пор не раскупили из-за высокой цены.

Как ранее сообщалось, конференц-центр Expo Tel Aviv вмещает лишь восемь тысяч посетителей. Отметим, три тысячи мест забронированы для делегаций. С этим связана и повышенная стоимость билетов на «Евровидение 2019». Однако ожидалось, что ограниченное количество мест поспособствует мгновенной продаже.

На данный момент до конкурса остается всего три недели, а зал во время полуфиналов рискует быть наполовину пустым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую экономическую газету «Глобс».

Так, на финал конкурса остается около 400 билетов в Green Roоm, где участники ждут оценки после выступлений. В то же время в основной зал на финал билетов не осталось.