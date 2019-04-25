Эстонские организаторы опровергли заявление Светланы Лободы: это очевидная ложь!

«Распространяемая информация о «некомпетентности» и мошенничестве компании Euroshow group и Теймураза Топчиашвили является ложной и не соответствует действительности. Между финансовым партнером Euroshow Group и представителями Светланы Лободы существует документальная договоренность о способе оплаты всего тура. Согласно ему, продюсерский центр Светланы Лободы получает гарантированную сумму постфактум.

В связи с существенным удорожанием выполнения технического райдера и невозможностью организаторов в данный момент покрыть эту сумму, с администрацией артиста была заключена договоренность о переносе концертов в Вильнюсе и Клайпеде на ближайшие даты, о чем был уведомлен билетный оператор и концертный зал. Но позже дирекция артиста в одностороннем порядке отменила свое предыдущее решение и выступила с заявлением о невозможности проведения концертов в рамках этого тура в другие даты.

Также администрация артиста потребовала выплаты определенной суммы наличными, что является невозможным, так как все сделки компания Euroshow Group проводит только официально на основании договоров. После односторонней отмены договоренности о переносе концертов на другие даты было достигнуто соглашение об оплате готового технического райдера после выплат от билетного оператора, но концертный зал потребовал выплатить наличными «гарантийную сумму за сидячий партер», что произойти не могло по указанным выше причинам.