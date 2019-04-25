Пт, 26.04.2019
Даже не верится: поклонница показала, что с ней сделал Дима Билан в Таллинне (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Галерея: архивные фото советского Таллинна вызывают невероятную ностальгию

Галерея: архивные фото советского Таллинна вызывают невероятную ностальгию

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Таллинн в октябре 1965 года

ФОТО: Boris Kaufman / Sputnik

Для многих время СССР было невероятно прекрасным, казалось бы, еще вчера мы стояли в очередях, а уже сегодня это всё история. И желтые автобусы, и старые поезда, и памятник Ленину в эстонской столице в 1991 году... 

Издание Estonian World сделало подборку из 30 лучших фотографий советского Таллинна, которые интересно будет посмотреть и людям, родившимся и жившим во времена СССР, а также более молодому поколению, которое с большим трудом может представить, какой была жизнь в нашей тогда еще огромной стране в те годы. 

Смотрите галерею ЗДЕСЬ! 

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