Галерея: архивные фото советского Таллинна вызывают невероятную ностальгию

Издание Estonian World сделало подборку из 30 лучших фотографий советского Таллинна, которые интересно будет посмотреть и людям, родившимся и жившим во времена СССР, а также более молодому поколению, которое с большим трудом может представить, какой была жизнь в нашей тогда еще огромной стране в те годы.