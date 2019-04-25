Галерея: архивные фото советского Таллинна вызывают невероятную ностальгию

Для многих время СССР было невероятно прекрасным, казалось бы, еще вчера мы стояли в очередях, а уже сегодня это всё история. И желтые автобусы, и старые поезда, и памятник Ленину в эстонской столице в 1991 году...
Издание Estonian World сделало подборку из 30 лучших фотографий советского Таллинна, которые интересно будет посмотреть и людям, родившимся и жившим во времена СССР, а также более молодому поколению, которое с большим трудом может представить, какой была жизнь в нашей тогда еще огромной стране в те годы.
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