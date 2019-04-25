Неожиданно: Эстония не будет оплачивать сценическое шоу Виктора Крона на «Евровидении»

Создатель уникального сценического шоу Виктора Крона Ове Мустинг сказал, что идея эстонцев так впечатлила организаторов песенного конкурса, что дорогостоящие штормовые облака они сами изготовят и оплатят.

Виртуальные грозовые облака уже сейчас изготавливаются для Виктора Крона немецкой фирмой.

В прошлом году стоимость сценического шоу Элины Нечаевой была 65 тысяч евро, Эстония и ERR не смогли покрыть таких расходов, но нашелся спонсор.