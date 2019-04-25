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  • Неожиданно: Эстония не будет оплачивать сценическое шоу Виктора Крона на «Евровидении»

Неожиданно: Эстония не будет оплачивать сценическое шоу Виктора Крона на «Евровидении»

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Victor Crone Kaubamaja Lastemaailmas

ФОТО: Konstantin Sednev

Шоу шведа Виктора Крона, представляющего Эстонию на «Евровидении» в Тель-Авиве, настолько понравилось организаторам конкурса, что они оплатят его сами. 

Создатель уникального сценического шоу Виктора Крона Ове Мустинг сказал, что идея эстонцев так впечатлила организаторов песенного конкурса, что дорогостоящие штормовые облака они сами изготовят и оплатят. 

Виртуальные грозовые облака уже сейчас изготавливаются для Виктора Крона немецкой фирмой. 

В прошлом году стоимость сценического шоу Элины Нечаевой была 65 тысяч евро, Эстония и ERR не смогли покрыть таких расходов, но нашелся спонсор. 

Элина Нечаева в финале Eesti Laul-2018

ФОТО: Madis Sinivee / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

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