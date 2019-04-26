Супруги при повторном просмотре видео заметили, как к ним крались силуэты детей

Супруги отправились на плантацию Миртл в Луизиане, где расположен старинный особняк, который является популярным у туристов местом. Во время отдыха пара решила немного поснимать интерьер шикарного дома, не представляя, что в итоге попадёт на камеру.

Сначала супруги не заметили ничего особенного и спокойно отправились спать. Но на следующий день решили пересмотреть, что у них получилось снять. И увидели, по их словам, совершенно ужасающие вещи. На кадрах, снятых в гостиной, от лестницы к двери двигались три пары призрачных детских ног.

"Во время съёмки мы не заметили ничего странного. Но на следующий день, просматривая ролик, увидели то, что шокировало нас и привело в ужас, — эти детские ноги" Брэндон Хант