Галерея и видео: скорее узнайте, какие подарки Путин и Ким Чен Ын сделали друг другу

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
"Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи — они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас", — сказал Ким Чен Ын, вручая подарок, пишет Ria.ru.
"Спасибо большое", — поблагодарил Путин.
Поскольку дарить оружие считается плохой приметой, лидеры символически обменялись монетками.
Сегодня Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа — в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной.
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне на своем легендарном бронепоезде. Для него это первая встреча с Путины и первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году.