Чт, 25.04.2019
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Галерея и видео: скорее узнайте, какие подарки Путин и Ким Чен Ын сделали друг другу

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Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.

"Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи — они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас", — сказал Ким Чен Ын, вручая подарок, пишет Ria.ru.

Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись подарками 

ФОТО: SPUTNIK / REUTERS/Scanpix

"Спасибо большое", — поблагодарил Путин.

Поскольку дарить оружие считается плохой приметой, лидеры символически обменялись монетками.

Сегодня Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа — в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Подарок от Путина Ким Чен Ыну 

ФОТО: SPUTNIK / REUTERS/Scanpix

Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне на своем легендарном бронепоезде. Для него это первая встреча с Путины и первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году.

Церемония рукопожатия двух глав государств 

ФОТО: SPUTNIK / REUTERS/Scanpix

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