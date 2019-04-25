Галерея и видео: скорее узнайте, какие подарки Путин и Ким Чен Ын сделали друг другу

"Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи — они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас", — сказал Ким Чен Ын, вручая подарок, пишет Ria.ru.

Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись подарками ФОТО: SPUTNIK / REUTERS/Scanpix

"Спасибо большое", — поблагодарил Путин.

Поскольку дарить оружие считается плохой приметой, лидеры символически обменялись монетками.

Сегодня Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа — в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Подарок от Путина Ким Чен Ыну ФОТО: SPUTNIK / REUTERS/Scanpix

Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне на своем легендарном бронепоезде. Для него это первая встреча с Путины и первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году.