Смешно? ТОП вещей, которые россияне берут в отпуск

Чаще всего россияне берут с собой на отдых кипятильник, продукты питания и сигареты. Об этом порталу "Интерфакс-Туризм" рассказал пиар-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис. По его словам, первое, что выдает россиян за рубежом — это самостоятельная обмотка чемоданов изолентой. Тем самым туристы экономят на обмотке пленкой в аэропорту.

С собой же российские туристы очень любят брать кипятильник, сигареты и самые разные продукты питания: от колбасы до семечек. Также встречаются в сумках тапочки и полотенца.

— Туристы любят возить с собой пакеты из супермаркетов отдельно для чистых и грязных вещей и упаковывать каждую вещь в полиэтиленовый пакет, — рассказал Дзенис.

При этом аптечка в списке заняла лишь седьмое место, следом идут алкоголь, который везут друзьям в качестве подарка из других стран. Замыкают десятку косметичка и различные женские вещи: плойка, туфли на каблуках и другие.