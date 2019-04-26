Смешно? ТОП вещей, которые россияне берут в отпуск
Эксперты, чьими выводами поделилися Лайф, отмечают, что российских туристов на отдыхе также выдает самостоятельная обмотка чемоданов.
Чаще всего россияне берут с собой на отдых кипятильник, продукты питания и сигареты. Об этом порталу "Интерфакс-Туризм" рассказал пиар-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис. По его словам, первое, что выдает россиян за рубежом — это самостоятельная обмотка чемоданов изолентой. Тем самым туристы экономят на обмотке пленкой в аэропорту.
С собой же российские туристы очень любят брать кипятильник, сигареты и самые разные продукты питания: от колбасы до семечек. Также встречаются в сумках тапочки и полотенца.
— Туристы любят возить с собой пакеты из супермаркетов отдельно для чистых и грязных вещей и упаковывать каждую вещь в полиэтиленовый пакет, — рассказал Дзенис.
При этом аптечка в списке заняла лишь седьмое место, следом идут алкоголь, который везут друзьям в качестве подарка из других стран. Замыкают десятку косметичка и различные женские вещи: плойка, туфли на каблуках и другие.