Финский пастор предложил прихожанам встречаться в баре, а не в церкви

Идея пастора заключается в том, что многих прихожан, которые хотели бы делиться своими проблемами, обсуждать их и бороться с ними, смущает обстановка в церкви. Поэтому осенью 2018 года Виса решил попробовать встречаться с прихожанами в более привычной для них атмосфере бара.

«Наши вечера начинаются с выступления диджея, затем следует вступительное слово, после чего наступает период откровений. И поскольку мы находимся в баре, то в плане покупки напитков действуют обычные правила», — рассказал пастор о тех встречах, которые уже прошли (на каждую приходили минимум 50 человек). По его словам, большая часть прихожан в барах — это люди 30−40 лет, но встречаются и те, кому за 50.