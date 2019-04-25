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Финский пастор предложил прихожанам встречаться в баре, а не в церкви
Как вм идея?

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ariadna Sysoeva / PantherMedia / Ariadna Sysoeva

Пастор евангелическо-лютеранской церкви Виса Вильямаа в Хельсинки придумал очень необычный формат службы — он приглашает паству не в церковь, а в бар, сообщает Esquire со ссылкой на финское издание Apu.

Идея пастора заключается в том, что многих прихожан, которые хотели бы делиться своими проблемами, обсуждать их и бороться с ними, смущает обстановка в церкви. Поэтому осенью 2018 года Виса решил попробовать встречаться с прихожанами в более привычной для них атмосфере бара.

«Наши вечера начинаются с выступления диджея, затем следует вступительное слово, после чего наступает период откровений. И поскольку мы находимся в баре, то в плане покупки напитков действуют обычные правила», — рассказал пастор о тех встречах, которые уже прошли (на каждую приходили минимум 50 человек). По его словам, большая часть прихожан в барах — это люди 30−40 лет, но встречаются и те, кому за 50.

Известно, что на встречах запрещено снимать и записывать происходящее на аудио и видео, поэтому прихожане могут быть уверены в безопасности окружающего их пространства. Кроме того, встречи с пастором в барах, в отличие от классических служб, часто бывают тематическими — например, посвященными поп-культурным явлениям. По мнению Висы, успех его инициативы берет свое начало в социальных сетях, через которые пастор общается с аудиторией.

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