Сергей Безруков впервые показал пятимесячного сына

Фотография юного Степы была опубликована в официальном аккаунте Безрукова в социальной сети Instagram.

«Стёпе уже пять месяцев сегодня! Время летит! Расти большой, "энергичный сын режиссера"! Полли первая поздравила!», — написал счастливый папа. Следом поздравлять принялись уже поклонники. «Дети растут так быстро, что не успеваешь за ними. Желаю малышу крепкого здоровья, и чтобы все невзгоды обходили стороной! А Вам хочу пожелать иметь возможность как можно больше времени проводить со своими малышами. Потому что это самое важное в жизни, и одно мгновение с ними стоит тысяч других дел. Счастья и здоровья Вашей замечательной семье!» — написала одна из пользовательниц.

Напомним, в семье Сергея Безрукова и его супруги — 35-летней Анна Матисон, подрастает двое детей. В июле 2016 года Анна подарила актеру дочку Марию. Затем в ноябре 2018 года родился Степан. Кстати, пара познакомилась во время съемок фильма «Млечный путь». «У меня есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе», — признается Безруков. Он говорит, что уделяет наследникам практически все свободное время.