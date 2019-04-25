Читайте, какие ошибки вы совершаете, покупая бананы!
Это один из самых популярных фруктов, который любит большинство людей во всем мире. Однако мало кто знает, что цвет бананов имеет огромное значение, и хотя все они подходят для еды, количество полезных свойств у них отличается. Бананы полезны для нашего организма. Они улучшают пищеварение, обеспечивают нас клетчаткой, полезны для сердца и помогают снижать вес. В них содержится большое количество питательных веществ и необходимых витаминов, жизненно важных для здоровья. Но многое зависит от их цвета, уверяет Fb.ru.
Зеленые бананы
Текстура и мякоть зеленых плодов прочнее, чем у спелых. В них также больше крахмала. Недозрелые бананы тоже попадают в эту категорию, их можно съесть после того, как они немного дозреют.
Американский диетолог Джилл Корлеоне говорит о пользе крахмала, содержащегося в зеленых бананах. Он помогает предотвратить диабет и регулировать уровень сахара в крови, что полезно для проблем с сердцем и снижает уровень холестерина в крови.
Зеленые бананы, еще называемые молодыми бананами, насыщают быстрее, помогая сбросить вес, регулируя аппетит. У них низкий гликемический индекс, и они контролируют уровень сахара в крови.
Зеленые бананы богаты витамином B6. Он важен для почти ста ферментативных реакций в организме и необходим для производства гемоглобина, который насыщает организм кислородом. B6 помогает контролировать и уровень сахара в крови.
Желтые бананы
Спелые и желтые бананы богаты антиоксидантами, которые борются с болезнями, вызываемыми свободными радикалами в нашем организме. Они содержат ингредиент, называемый дофамин, который предотвращает сердечные заболевания, снижает риск дегенеративных заболеваний и повышает настроение. Хотя фактор настроения здесь не играет роли, поскольку дофамин из бананов не проникает через гематоэнцефалический барьер, он все еще является сильным антиоксидантом, полезным для здоровья.
Полезные вещества спелых бананов
Есть их нужно в свежем виде. В то время как зеленые бананы содержат несколько питательных веществ, к тому времени, как бананы созревают и желтеют, в них увеличивается количество витаминов, питательных веществ, минералов и антиоксидантов. Желтые бананы содержат магний, который может помочь вам справиться с бессонницей. Если вы едите бананы ночью, вы можете почувствовать сонливость, так как фрукты оказывают нейропротекторное действие и расслабляют мышцы тела. Магний также снижает температуру мозга и регулирует гормоны.
Бананы являются одним из самых богатых источников калия, который относится к электролитам, регулирующим обмен веществ; он помогает организму вырабатывать энергию, способствует синтезу белка, который важен для производства мышечной ткани. Бананы также содержат фосфор, который необходим для здоровья костей и является одним из компонентов, используемых для производства ДНК в организме.
Желтые бананы с коричневыми пятнами
Может, они выглядят не очень красиво, но являются невероятным источником антиоксидантов, которые важны для сердца. Японские ученые даже обнаружили, что эти пятнистые бананы обладают противораковыми свойствами. Исследования в Университете Тейке, Япония, показали, что пятнистые бананы содержат в 8 раз больше ФНО или фактора некроза опухоли по сравнению с зелеными. ФНО идентифицирует и разрушает аномальные раковые клетки, ответственные за развитие опухолей. Он также повышает иммунитет, помогая лейкоцитам быстрее определять области воспаления и инфекции в организме.
Коричневые бананы
Они являются самыми сладкими, и в них содержится очень много калия. Такие продукты способствуют предотвращению остеопороза, также содержат триптофан, который меняет настроение, улучшает состояние, снижая беспокойство, и способствует улучшению сна.
Чем старше фрукты, тем быстрее они перевариваются в организме, поэтому коричневые бананы лучше всего подходят для людей с проблемами пищеварения. Но надо помнить: чем бананы старше, тем меньше в них содержится питательных веществ, поэтому их следует хранить в холодильнике, чтобы свести потери к минимуму.
Бананы очень полезны для здоровья, это универсальный фрукт, который может использоваться практически для чего угодно. Кожура защищает их воздействия пестицидов и загрязнения. Бананы могут есть все, независимо от возраста, поэтому смело выбирайте те, которые вам больше нравятся.