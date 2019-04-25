Сенсация! Максим Галкин заявил о смене ведущих на Первом канале

Максим Галкин сделал неожиданное заявление о главных ведущих на «первой кнопке» Дмитрии Нагиеве, Елене Малышевой и Ларисе Гузеевой. Шоумен сообщил о переменах.
Максим Галкин записал видео, которое опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Шоумен запечатлел себя на фоне эмблемы популярной музыкальной передачи «Голос».
«Планируем с коллегами поменяться программами: я – в «Голос», Нагиев – к детям, Гузеева – к знатокам, Малышева к – женихам, Якубович – к Герману Шаевичу. Посоветуйте, кого куда отправить?» – обратился он к подписчикам, попутно спародировав Дмитрия Нагиева.
Разумеется, это была шутка. Интернет-пользователи с азартом подхватили тему и предложили свои варианты перестановки топовых ведущих Первого канала.
«Малышеву – в «Голос» (у нее он индивидуальный), Нагиева – к невестам (будут там писать кипятком), тебя – к знатокам (если чего не знаешь – отшутишься), Гузееву – к Герману (она и там навтыкает всем)», «Малышеву – в сундук и в море», «Гузееву – в Comedy», «Малышеву если только на пенсию отправить», «Ивана Урганта – в «Играй, гармонь!», «Максим, если бы Вы вели передачу Малышевой, смотрели бы с еще большим удовольствием, и никто не болел бы», – высказались подписчики
При этом многие одобрили инициативу Максима Галкина о временной перестановке ведущих. Россияне отметили новизну идеи и высокую вероятность успеха.