Сенсация! Максим Галкин заявил о смене ведущих на Первом канале

«Планируем с коллегами поменяться программами: я – в «Голос», Нагиев – к детям, Гузеева – к знатокам, Малышева к – женихам, Якубович – к Герману Шаевичу. Посоветуйте, кого куда отправить?» – обратился он к подписчикам, попутно спародировав Дмитрия Нагиева.

«Малышеву – в «Голос» (у нее он индивидуальный), Нагиева – к невестам (будут там писать кипятком), тебя – к знатокам (если чего не знаешь – отшутишься), Гузееву – к Герману (она и там навтыкает всем)», «Малышеву – в сундук и в море», «Гузееву – в Comedy», «Малышеву если только на пенсию отправить», «Ивана Урганта – в «Играй, гармонь!», «Максим, если бы Вы вели передачу Малышевой, смотрели бы с еще большим удовольствием, и никто не болел бы», – высказались подписчики