Я не трус, но я боюсь! ТОП-5 самых трусливых знаков Зодиака

Самый трусливый - Телец. В экстренной ситуации он очень долго переживает, взвешивая все «за» и «против». Но существуют такие ситуации, которые требуют немедленных действий, например, пожар. Но вместо того чтобы спасать людей и тушить огонь, Телец будет думать о том, чем грозит ему личное вмешательство в процесс спасения.

А вдруг его потом за это накажут? По истечении времени он, конечно, примет правильное решение, но ситуация уже будет разрешена, а в глазах окружающих он предстанет настоящим трусом, не способным прийти на помощь.

Самый впечатлительный - Рак. Его постоянно беспокоит то, что о нем скажут или подумают другие. Например, он может весь день думать о том, как будут смотреться его зеленые носки, надетые под синюю обувь, и что скажут люди об этом. Вероятно, никто этого и не заметит, а значит, и думать об этом никто не будет.

Ракам тяжело общаться с людьми, а значит хорошего оратора из него не выйдет. Он впадает в ступор при мысли о том, что его будут слушать хотя бы десяток людей. Поэтому любое, даже школьное, выступление будет обязательно провалено.

Дева. Каждый начальник любит самоутверждаться за счет подчиненных. При этом он может высказывать недовольство или замечания по поводу работы. И если в его подчинении есть Дева, то она обязательно начнет спорить.

Дева считает, что ее профессионализм не может допустить каких-либо ошибок, поэтому она всегда делает все идеально. Но так кажется только ей. Она вряд ли признает свою ошибку. Поэтому она и боится того, что ее действия не будут оценены по достоинству.

Конечно, после споров и скандала начальство укажет ей на дверь, и она уйдет, но будет до последнего думать, что никто просто не замечает ее идеальной работы.

Весы. Трусость этого знака заключается в безответственности. Вернее в том, что он не умеет брать на себя ответственность. Вокруг них всегда все виноватые, зато они «белые и пушистые». Им очень трудно признать свою вину, например, что доклад был залит чаем из-за неуклюжести.

Лучше свалить все на пробежавшую мимо кошку, чем признать неправоту. Окружающие люди сразу понимают эту трусость, отчего им становится и смешно, и противно одновременно. Но все-таки они принимают эту псевдоправду, понимая, что на самом деле это ложь.

Рыбы. Эти натуры боятся буквально всего. Даже прибывшего сантехника, который всего лишь будет чинить кран на кухне. Таким людям проще закрыться от всего, чем сделать шаг навстречу реальной жизни.