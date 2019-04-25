Ольга Бузова: «Дмитрий Тарасов не дал мне ни копейки, когда мы жили в браке»

К слову, когда Бузова жила с футболистом, она уже была весьма популярной телеведущей, но от некоторых предложений ей приходилось отказываться, так как мужу не нравилось, что она посвящает много времени работе. Хотя уже тогда Оля мечтала петь.

«Когда я была в браке, семья для меня была главной. Мне запрещали зарабатывать деньги, работая на корпоративах. Сам он денег мне не давал. Ни разу не дал ни копейки. Я, правда, была очень глупой и неопытной, просто сильно его любила. Некоторые моменты я только сейчас понимаю», — поделилась Ольга во время поездки с Собчак по Москве.

Певица сильно разочаровалась в мужчинах и хотела искать мужа на шоу. Однако победитель проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев обманул знаменитость и оказался альфонсом. «Я реально в него влюбилась. Мне было очень плохо. Когда я узнала, как он поступил, я очень нервничала, мне ставили уколы, так как бешено колотилось сердце. Об этом никто не знает. У меня шрамы на сердце в прямом смысле», — призналась Ольга.

В ходе беседы с Собчак Бузова также выбирала карточки с изображением мужчин, которые ей импонируют. Ей нравится темперамент Дмитрия Нагиева, но Ольга заявила, что он в отношениях. Также певица осталась неравнодушной к Федору Смолову, который ранее также высказывал в шоу Собчак симпатии к Бузовой. Однако, оказалось, что сейчас футболист состоит в отношениях.

Брак с Тарасовым многому научил Ольгу. Теперь звезда даже не хочет в предстоящем замужестве менять фамилию. «Я согласилась, но для меня это такой бред, если честно. Я сейчас делаю заявление: никогда в жизни я не возьму фамилию мужчины. Я Бузова и, более того, мой сын тоже будет Бузов, я хочу продолжить свой род. Вообще, я уверена, что у меня будет девочка сначала. Сначала свою пролонгацию сделать, а потом мужскую, чтобы гены пустить. Представляешь, Бузова закончится, ну как это?!» — отметила телеведущая.

Ольга Бузова Instagram

Также Ольга и Ксения посетили ресторан, который Бузова открыла в центре Москвы, и съездили на старую площадку «ДОМа-2». Бузова была настолько искренней с Собчак, что в момент, когда та критиковала ее бизнес, даже не смогла сдержать слез.

«Если честно, я расстроилась. Когда мы с тобой договаривались об интервью, все мои предложения о том, чтобы прийти на спектакль, команда твоя отвергла. Потом мы звали вас в Подольск, где я показывала просто потрясающее шоу, и было огромное количество народу. Значит, Подольск вам не интересен, на спектакль поехать ты не захотела, но пришла в BUZfood с какими-то бумажками. Ты прекрасно знаешь, как сложно строить бизнес. Конкретно в этой ситуации у меня не все сразу получилось. Но я не из тех людей, которые не доводят дело до конца. И я, по сути, в этой жизни одна. Ну, реально, у меня нет мужчины. Себя я сделала сама, карьеру строю сама. И, когда в сложной ситуации ты приходишь и носом просто тыкаешь, говоря, что у меня тут все плохо, конечно мне обидно. Не все сразу получилось, как я хотела, и, да, у нас сейчас сложности. Но мы сейчас заново выстраиваем бизнес, который я полностью контролирую вместе со своей маленькой командой», — разоткровенничалась Ольга.