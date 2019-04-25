Ольга Бузова: «Дмитрий Тарасов не дал мне ни копейки, когда мы жили в браке»

Телеведущая постарается не повторять ошибки, допущенные в браке с футболистом. Ольга Бузова призналась, что во время их семейной жизни муж не давал ей денег, а она жертвовала всем и отказывалась от дополнительных предложений по работе.
Много лет назад Ольга Бузова была лишь участницей проекта «ДОМ-2», который вела Ксения Собчак. Девушка из Санкт-Петербурга продержалась на шоу четыре года, а потом заняла место ведущей. В новом выпуске влога Ксения Собчак провела день с Бузовой, поговорив о ее бизнесе, отношениях с мужчинами и творчестве.
«Я одна из немногих, кто знает Ольгу Бузову еще как просто «новенькую» на «ДОМе-2», поэтому этот выпуск больше, чем интервью. Это попытка понять, в чем ее феномен. Кажется, нам это удалось», — написала Ксения в социальной сети.
В квартире Бузовой, которую она снимает на окраине Москвы, Собчак поинтересовалась, сколько мужчин было в ее спальне. По словам Ольги, большинство ночей она проводит одна, в окружении мягких игрушек.
«После развода в моей спальне был один мужчина за два года. Я очень долго переживала состояние после развода и не могла месяцами к себе никого подпустить. Я не хочу менять партнеров, хочу вести достойный образ жизни. Я не понимаю, что значит секс для здоровья! Для здоровья это вода по утрам, спорт. То же самое что «ты должна родить». Я не должна. Также я не должна заниматься сексом для здоровья, я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной», — рассказала Ольга.
Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова распался в 2016 году. Супруги были вместе примерно пять лет. Однако, когда они поженились, футболист предложил телезвезде подписать брачный договор. В итоге после разрыва она осталась ни с чем, а бывший муж даже забрал ее белый автомобиль.
К слову, когда Бузова жила с футболистом, она уже была весьма популярной телеведущей, но от некоторых предложений ей приходилось отказываться, так как мужу не нравилось, что она посвящает много времени работе. Хотя уже тогда Оля мечтала петь.
«Когда я была в браке, семья для меня была главной. Мне запрещали зарабатывать деньги, работая на корпоративах. Сам он денег мне не давал. Ни разу не дал ни копейки. Я, правда, была очень глупой и неопытной, просто сильно его любила. Некоторые моменты я только сейчас понимаю», — поделилась Ольга во время поездки с Собчак по Москве.
Ксюша ... Ксюша, время идёт, а ты не меняешься 🤪🤪 @xenia_sobchak уговаривала ты меня долго на интервью 😂🤦🏼♀ ...ждала я ждала обещанного нашего «женского разговора», а получилось, ....смотрите сами, что получилось по ссылкам в моих сторис 😂Сразу приходит в голову фраза «к нам приехал ревизор» 👀 ... ну да ладно. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя... Ксю, все что ты бы не делала, я все равно люблю тебя! ❤️15 лет мы уже с тобой знакомы, и много чего пережили... 🤫🙈 ☺ Этот разговор я запомню навсегда! Я поведала о самом сокровенном, о том, в чем даже боялась признаться сама себе! Что из этого вышло, смотрите в новом выпуске «Осторожно Собчак!» на её канале. 🔥🔥🔥Мы провели вместе больше 12 часов 🕛 в программу, правда, вошло только 1,5 часа, и Ксения Анатольевна много вырезала своих откровений 😂😂 Но знай Ксюх, когда я у тебя буду брать интервью, припомню всё... 🤗😊 И я, по-прежнему настаиваю, чтобы ты сходила на мой концерт и спектакль 👻 Помогите мне @xenia_sobchak #СобчакидикБузовой
Певица сильно разочаровалась в мужчинах и хотела искать мужа на шоу. Однако победитель проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев обманул знаменитость и оказался альфонсом. «Я реально в него влюбилась. Мне было очень плохо. Когда я узнала, как он поступил, я очень нервничала, мне ставили уколы, так как бешено колотилось сердце. Об этом никто не знает. У меня шрамы на сердце в прямом смысле», — призналась Ольга.
В ходе беседы с Собчак Бузова также выбирала карточки с изображением мужчин, которые ей импонируют. Ей нравится темперамент Дмитрия Нагиева, но Ольга заявила, что он в отношениях. Также певица осталась неравнодушной к Федору Смолову, который ранее также высказывал в шоу Собчак симпатии к Бузовой. Однако, оказалось, что сейчас футболист состоит в отношениях.
Брак с Тарасовым многому научил Ольгу. Теперь звезда даже не хочет в предстоящем замужестве менять фамилию. «Я согласилась, но для меня это такой бред, если честно. Я сейчас делаю заявление: никогда в жизни я не возьму фамилию мужчины. Я Бузова и, более того, мой сын тоже будет Бузов, я хочу продолжить свой род. Вообще, я уверена, что у меня будет девочка сначала. Сначала свою пролонгацию сделать, а потом мужскую, чтобы гены пустить. Представляешь, Бузова закончится, ну как это?!» — отметила телеведущая.
Ольга Бузова
Также Ольга и Ксения посетили ресторан, который Бузова открыла в центре Москвы, и съездили на старую площадку «ДОМа-2». Бузова была настолько искренней с Собчак, что в момент, когда та критиковала ее бизнес, даже не смогла сдержать слез.
«Если честно, я расстроилась. Когда мы с тобой договаривались об интервью, все мои предложения о том, чтобы прийти на спектакль, команда твоя отвергла. Потом мы звали вас в Подольск, где я показывала просто потрясающее шоу, и было огромное количество народу. Значит, Подольск вам не интересен, на спектакль поехать ты не захотела, но пришла в BUZfood с какими-то бумажками. Ты прекрасно знаешь, как сложно строить бизнес. Конкретно в этой ситуации у меня не все сразу получилось. Но я не из тех людей, которые не доводят дело до конца. И я, по сути, в этой жизни одна. Ну, реально, у меня нет мужчины. Себя я сделала сама, карьеру строю сама. И, когда в сложной ситуации ты приходишь и носом просто тыкаешь, говоря, что у меня тут все плохо, конечно мне обидно. Не все сразу получилось, как я хотела, и, да, у нас сейчас сложности. Но мы сейчас заново выстраиваем бизнес, который я полностью контролирую вместе со своей маленькой командой», — разоткровенничалась Ольга.