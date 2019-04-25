Эстонский пастор творит чудеса в Африке – лечит слепых и гомосексуалистов

66-летний пастор Бенджамин Лиллемяэ, который в Эстонии мало кому известен, ведет свои шоу и имеет огромное количество поклонников в Африке.

ФОТО: Lauri Kulpsoo/Postimees/Scanpix

Говорят, что к пастору начали приходить необычные видения еще с четырех лет. В молодости Лиллемяэ услышал голос Бога, говорящий о том, что он должен построить новый алтарь и храм, а также посвятить себя миссионерской работе. После этого видения Лиллемяэ построил новую церковь в Пылва, которая вобрала в себя лучшие произведения из разных религий. Лиллемяэ – необычный пастор, можно сказать, что он заряжает радостью воздух вокруг себя.

ФОТО: Kuvatõmmis saatest/ERR

Когда церковь в Пылва была достроена, Лиллемяэ занялся миссионерской работой и на 25 лет уехал в Африку. На сегодняшний день пастор из Эстонии стал пророком в Гане и каждый год получает почетную благодарность за свои службы, которые ежегодно посещают сто тысяч человек.

Успех Лиллемяэ в Африке начался, когда к нему за помощью обратился богатый местный житель. «Я сказал ему, что его жена, будет исцелена, и дети будут здоровы, но для этого ему нужно создать стадион для Бога – одну большую общину под шатром, и сделайте меня главным оратором», – рассказал Лиллемяэ передаче «Pealtnägija».

Поскольку богач не поверил Лиллемяэ, он дал пастору задание исцелить слепого. «Если за полчаса человек не прозреет, мы отправим тебя обратно в Эстонию первым же самолетом», – сказали тогда пастору из Пылва. Удивительно, что Лиллемяэ справился с этой задачей, и это передаче «Pealtnägija» подтвердил архиепископ Ганы Эдмунд Кватия.

«С божьей помощью глаза этой 85-летней женщины открылись, и она увидела Бенджамина. Это было невероятное чудо», – рассказал Кватия. «Слепая прозрела за десять минут», – подтвердил Лиллемяэ.