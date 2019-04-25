Егор Крид ушел из Black Star. Что будет со сценическим именем?

Однако теперь фанаты 24-летнего исполнителя могут выдохнуть. Глава Black Star Павел Пашу Курьянов в ютуб-интервью подтвердил, что, несмотря на расторжение контракта, Булаткин сохранит за собой сценическое имя Егор Крид. Под которым будет в дальнейшем выступать и выпускать музыку. Останутся ли у него права на уже выпущенные композиции и мерч, пока не известно.