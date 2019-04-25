Егор Крид ушел из Black Star. Что будет со сценическим именем?

Недавно стало известно, что Егор Крид перестаёт сотрудничать с лейблом Black Star. При этом встал вопрос о том, сохранит ли певец за собой свой звучный псевдоним. И прогнозы были неутешительные, пишет Лайф.
Однако теперь фанаты 24-летнего исполнителя могут выдохнуть. Глава Black Star Павел Пашу Курьянов в ютуб-интервью подтвердил, что, несмотря на расторжение контракта, Булаткин сохранит за собой сценическое имя Егор Крид. Под которым будет в дальнейшем выступать и выпускать музыку. Останутся ли у него права на уже выпущенные композиции и мерч, пока не известно.
«Он ушёл. У него контракт закончился. Но он будет Кридом, мы договорились»
Павел Курьянов
Ролик быстро удалили с "Ютуба", отмечает Super. Но самые интересные моменты видео успели сохранить фанаты. Которые выразили свою радость из-за такого развития событий в комментариях.