Ученые назвали главную причину ожирения у людей. И это не сладости

Накопление таких клеток в организме не позволяет людям быстро похудеть. Исследователи выяснили, что «мини-канцерогены» в офисной и домашней пыли могут нарушать работу эндокринной системы через накопительный эффект. Кроме поджелудочной железы эти микрочастицы могут оказывать влияние на центры удовольствия в головном мозге. Таким образом, как отмечают ученые, у человека начинает развиваться «обостренное» чувство голода и потребность в постоянном питании сверх нормы.