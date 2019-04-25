Пугачева обещает «выкинуть сюрприз» на свое 80-летие

Заявление она сделала во время концерта-посвящения «Наша Алла» в «Гоголь-центре», на котором она присутствовала в качестве зрителя. Журналисты спросили у Пугачёвой, не собирается ли она в ближайшие годы дать сольный концерт, на котором исполнит свои малоизвестные песни.

— Я с удовольствием! Когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину! А так-то что думать об этом? Ждите, — сказала Пугачёва.