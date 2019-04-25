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Пугачева обещает «выкинуть сюрприз» на свое 80-летие

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Алла Пугачева

ФОТО: Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS

Примадонна также заявила, что пока не думает о своих сольных выступлениях, и призвала журналистов ждать, сообщает Лайф.

Певица Алла Пугачёва пообещала журналистам «выкинуть сюрприз» к своему 80-летию и не исключила нового сольного концерта.

Заявление она сделала во время концерта-посвящения «Наша Алла» в «Гоголь-центре», на котором она присутствовала в качестве зрителя. Журналисты спросили у Пугачёвой, не собирается ли она в ближайшие годы дать сольный концерт, на котором исполнит свои малоизвестные песни.

— Я с удовольствием! Когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину! А так-то что думать об этом? Ждите, — сказала Пугачёва.

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