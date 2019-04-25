Чт, 25.04.2019
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Елена Яковлева рассказала, какие пластические операции она делала

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Актриса Елена Яковлева

ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik

Актриса пришла на шоу к Вячеславу Манучарову и поделилась историями оп походах к хирургам, рассказывается Пятый канал.

Актриса Елена Яковлева, известная по главной роли в «Каменской», пришла на шоу к Вячеславу Манучарову и рассказала о перенесенных пластических операциях.

Яковлева признала, что очень боится стареть, поэтому делает уколы красоты. Однако из-за графика не получается проходить процедуры систематически. Были в ее жизни и более серьезные хирургические вмешательства.

«У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть. После этого я делала нитки всякие, уколы бесконечные. Сейчас какую-то новую штуку заливают. Я уже понимаю, что до такой степени ты не задержишь молодость», — поделилась актриса.

Кроме того, Яковлева рассказала, что мечтает похудеть.

«Для экрана нужно похудеть. А если похудеть, то лицо обвиснет. Тут замкнутый круг», — улыбаясь, сказала актриса.

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