Елена Яковлева рассказала, какие пластические операции она делала

Актриса Елена Яковлева, известная по главной роли в «Каменской», пришла на шоу к Вячеславу Манучарову и рассказала о перенесенных пластических операциях.

Яковлева признала, что очень боится стареть, поэтому делает уколы красоты. Однако из-за графика не получается проходить процедуры систематически. Были в ее жизни и более серьезные хирургические вмешательства.

«У меня отрезаны нижние грыжи. Они у всех есть. После этого я делала нитки всякие, уколы бесконечные. Сейчас какую-то новую штуку заливают. Я уже понимаю, что до такой степени ты не задержишь молодость », — поделилась актриса.

Кроме того, Яковлева рассказала, что мечтает похудеть.