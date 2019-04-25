Елена Яковлева рассказала, какие пластические операции она делала

Актриса пришла на шоу к Вячеславу Манучарову и поделилась историями оп походах к хирургам, рассказывается Пятый канал.
Актриса Елена Яковлева, известная по главной роли в «Каменской», пришла на шоу к Вячеславу Манучарову и рассказала о перенесенных пластических операциях.
Яковлева признала, что очень боится стареть, поэтому делает уколы красоты. Однако из-за графика не получается проходить процедуры систематически. Были в ее жизни и более серьезные хирургические вмешательства.
Кроме того, Яковлева рассказала, что мечтает похудеть.