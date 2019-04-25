Видео: платье Дженнифер Лопес заставило Google создать новый сервис

Актриса и певица Дженнифер Лопес призналась, что именно из-за нее Google пришлось заняться созданием сервиса по поиску изображений. Причиной стал высокий интерес пользователей к одному из ее нарядов. Интервью, в котором Лопес рассказывает эту историю, артистка сама опубликовала на своем YouTube-канале.

Речь идет об образе, в котором Джей Ло появилась на вручении премии «Грэмми» в 2000 году. Тогда Лопес выбрала для мероприятия зеленое платье от Versace с глубоким вырезом. Наряд произвел на публику такое впечатление, что запрос «зеленое платье Дженнифер Лопес» до сих пор остается для Google одним из самых популярных. Именно эта ситуация и подтолкнула корпорацию к созданию сервиса Google Images.