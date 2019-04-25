По состоянию здоровья: Джоли завещала миллионы приемному сыну

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись. Долгий процесс раздела имущества завершен, и 43-летняя артистка строит планы на будущее.

Джоли собирается сделать приемного сына киномагнатом. Юноше отойдет продюсерская компания Jolie Pas, которая с 2014 года принесла ей доход в 116 миллионов долларов. Сама звезда не может полноценно заниматься бизнесом по состоянию здоровья.

"Мэддокс умен и учится всему, чтобы стать боссом кинематографического бизнеса матери", – цитируют СМИ источник в окружении актрисы. Наблюдатели уверены, что Jolie Pas попадет в надежные руки. Мэддокс в 15 лет стал исполнительным продюсером одного из фильмов.

Анджелина Джоли и ее приемный мын Мэддокс Джоли-Питт ФОТО: MARK BLINCH / REUTERS/Scanpix

Отмечается, что мать и сын очень близки. Мэддокс – единственный из шестерых отпрысков, поддержавший желание Анджелины Джоли расстаться с Брэдом Питтом.