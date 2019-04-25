Потянуло на клубничку: Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу

По данным издания, русская танцовщица гоу-гоу переехала в особняк 55-летнего актера и в скором времени станет его супругой. Как уточняется, Депп и Глен познакомились на вечеринке в Лос-Анджелесе около года назад и сначала девушка даже не поняла, кто перед ней.

Полина Гленн ФОТО: Instagram

Сама Глен помимо танцев занимается и хореографией. Она переехала в США около двух лет назад ради карьеры. Друзья девушки предположили, что Депп дорожит девушкой из-за ее скромности и непритязательности, поскольку ей не нужны слава и деньги звезды.

Полина Гленн ФОТО: Instagram