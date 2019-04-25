Сегодня чистый четверг: готовим волшебную четверговую соль с Илоной Калдре

Сегодня Чистый четверг, а потому готовимся к важным ритуалам и традиционно наводим порядок в доме, в саду, в документах и в помыслах - моем, чистим, убираем, раскладываем, общаемся с дорогими сердцу людьми. Самое время пересчитать все деньги - в кошельке, в копилке, в заначке, причем дважды за день – в полдень и после заката. Эта традиция приманивает богатство.

Издавна считается, что у кого в Чистый четверг дома сор и грязь, то и весь год он проведет в ссорах и в болезнях.

Четверговая соль — особый продукт, который готовят всего раз в году в течение дня до заката в Чистый четверг. Четверговая соль обладает сильной энергетикой и целебными свойствами. Применять ее можно в самых разнообразных целях: умывать ею больных, добавлять в почву для богатого урожая, рассыпать по углам жилища от нечисти, умываться подсоленной водой для снятия порчи и сглаза. Многие верят в силу четверговой соли и готовят ее, соблюдая все традиции.

Приступим! Вам понадобится 1 кг каменной крупной соли и 100 г ржаной муки.

1. В период времени с шести утра до 16 часов в чистую, сухую сковороду ссыпаем соль и столовой ложкой отмеряем муку, проговаривая: «В чистый четверг четверговая соль от червей и всякого недуга, сохрани и сбереги меня и моего сердечного друга. Очисти, исцели, свет и ясность продли».

2. Нагреваем соль вместе с мукой, пока смесь полностью не потемнеет. При этом мешаем соль деревянной лопаткой по часовой стрелке и против по три круга.

3. Готовую соль оставляем на плите до заката солнца, а затем пересыпаем в новый полотняный мешочек и крепко-накрепко завязываем красной лентой. Теперь зажигаем белую свечу и капаем в соль семь капель воска, «запечатав» продукт добрым напутствием. Прячем «мешочек» в надежное место и используем соль в течении всего года до следующего чистого четверга.