Девушка-подросток отказала мужчине и за это ей выстрелили в голову

Нападение произошло в городе Мейденхед, где местная девушка - 18-летняя Сейди Николлс - праздновала день рождения своей подруги в баре, в котором к ним стали приставать шестеро мужчин. Это произошло 14 апреля в баре 1 Queen of Hoxton.

По словам Сейди мужчины пытались с ними заговорить и делали комлпименты. Когда девушки им отказали, один из мужчин накинул Сейди на плечи свою куртку. "Я сказала, чтобы они ушли и оставили нас в покое, но они восприняли это как шутку", - описала девушка случившееся.

Минуты через две кто-то из мужчин выстрелил подруге Сейди в руку из пневматического ружья. Следующая пуля попала Сейди в голову, девушка упала и начала истекать кровью. Когда она пришла в сознание, некоторые из мужчин были еще там.

Только тогда мужчины в спешке ушли, а скорая доставила девушка в больницу. Сейди потребовалось наложить три шва, но врачам не удалось достать все осколки пули из раны. Еще не известно, останутся ли осколки в ране навсегда или их можно будет удалить.



Сейди (слева) с подругой. Сейди (слева) с подругой.

Сейди уверена, что мужчины были из Восточной Европы и их возраст примерно 40-50 лет. "Пожалуйста, будьте осторожны, когда выходите куда-то и старайтесь всегда быть в людных местах", - предостерегает Сейди.

Нападавших пока не нашли.