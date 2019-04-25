Чт, 25.04.2019
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Смотри: медсестра прославилась, станцевав на рабочем месте

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Медсестра из Челябинска Татевик Асонян прославилась в соцсетях своими танцевальными пятиминутками. 18-летняя девушка учится на четвертом курсе медицинского колледжа, проходит практику в больницах и подрабатывает в частной клинике. Чтобы взбодриться, она включает музыку и танцует, пишет Ridus.ru.

Такие разминки занимают у Татевик всего пять минут в день, все остальное время она делает пациентам уколы, берет кровь для анализов и ассистирует на операциях. Говорит, что иногда у нее бывает по десять операций в день, и это ее очень выматывает.

Коллеги и однокурсницы девушки знают о ее увлечении и иногда присоединяются к пятиминуткам.

Еще Татевик любит слушать корейскую музыку и проводить время с младшим братом, которого тоже пытается приобщить к танцам.

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