Игорь Акинфеев снялся в постельной сцене

24 апреля группа «Руки вверх» представила клип на песню «Она меня целует». Свежая композиция хоть и перекликается названием с известным хитом, расскажет совершенно другую историю. Это почти «документальный фильм» о любви Игоря Акинфеева и его жены Екатерины Герун. В новом клипе Сергей Жуков постарался передать те чистые чувства, которые испытывают влюбленные.

По словам исполнителя, команда долго искала локации для съемок. Сюжет предполагал теплую романтичную атмосферу, поэтому решено было отправиться в Милан. В кадре главные герои одиноко прогуливаются по итальянскому городу, но их судьбоносной встречи не происходит. Сергей Жуков станет тем самым волшебником, который поможет паре обрести друг друга. Игорь Акинфеев и Екатерина Герун поддержали идею певца и даже согласились сняться в постельных сценах. Впрочем, даже пикантные кадры режиссер клипа Алина Верипя сняла нежно и легко.

К слову, прославленный футболист показал себя не только в качестве актера, но и исполнителя. «Она меня целует» Сергей Жуков спел вместе с Акинфеевым. Это не в первый раз, когда звезды выступают дуэтом.

«Игорь Акинфеев — мой друг с большой буквы. Он является крестным папой моей дочки, а мы с Региной — крестные детей Игоря и его супруги Кати. Это даже больше, чем дружба, — признается Жуков. — Это связь семей, это бесконечное уважение, любовь, преданность, и самая настоящая гордость».

Игорь Акинфеев с супругой // Фото: Instagram