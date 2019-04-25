Игорь Акинфеев снялся в постельной сцене
Вратарь московского ЦСКА сыграл главную роль в новом клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует». Его партнершей по съемочной площадке стала супруга. Влюбленные показали историю своих отношений и даже решились на постельные сцены.
24 апреля группа «Руки вверх» представила клип на песню «Она меня целует». Свежая композиция хоть и перекликается названием с известным хитом, расскажет совершенно другую историю. Это почти «документальный фильм» о любви Игоря Акинфеева и его жены Екатерины Герун. В новом клипе Сергей Жуков постарался передать те чистые чувства, которые испытывают влюбленные.
По словам исполнителя, команда долго искала локации для съемок. Сюжет предполагал теплую романтичную атмосферу, поэтому решено было отправиться в Милан. В кадре главные герои одиноко прогуливаются по итальянскому городу, но их судьбоносной встречи не происходит. Сергей Жуков станет тем самым волшебником, который поможет паре обрести друг друга. Игорь Акинфеев и Екатерина Герун поддержали идею певца и даже согласились сняться в постельных сценах. Впрочем, даже пикантные кадры режиссер клипа Алина Верипя сняла нежно и легко.
К слову, прославленный футболист показал себя не только в качестве актера, но и исполнителя. «Она меня целует» Сергей Жуков спел вместе с Акинфеевым. Это не в первый раз, когда звезды выступают дуэтом.
Поклонники поблагодарили Жукова за новую композицию, оставив положительные комментарии под роликом в YouTube. «Красавчики. Игорь неожиданностью стал в этом клипе. Молодцы!», «Весь клип провела в ожидании и вау! Развязка шедевр. Бомба, класс, очень много счастья. Все герои — супер», «Сергей, просьба на этом не останавливаться, продолжай! Нам поколению 90-х очень не хватает твоего творчества», — радуются подписчики.