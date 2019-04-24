Пастор изгоняет злых духов из женщин поцелуями взасос

Герой видео дважды на несколько минут застывает с одной из своих прихожанок в долгом поцелуе, после чего отшатывается и отплевывается, как бы окончательно избавляясь от нечистой силы.

«Пастор за работой. Аллилуйя!» — озаглавил Маджонгве свой ролик.

Пользователи Twitter из Зимбабве и некоторых других стран Африки отметили, что подобные ритуалы — не редкость среди христиан континента.

«Преподобный Кутоита проводит такие обряды. Интересно, а из мужчин он так же духов изгоняет?»

«В Нигерии такие пасторы — обычное дело».

Тем не менее африканцы сочли такое поведение неприемлемым для церковнослужителя, выступив с призывами запретить двусмысленный обряд и отправить священника за решетку. Были и такие комментаторы, которые взглянули на экзорциста с юмористической стороны.

«Ох уж это современное духовенство… Последние времена пришли».

«Я думаю, должен быть принят закон, запрещающий подобные выходки».

«Интересно, какую семинарию он окончил?»

«В сторонке случайно не ее дружок стоит и смотрит?»