Фанаты обвинили экс-солистку Serebro и невесту эстонского рэпера в причастности к поджогу Нотр-Дама

В марте эстонский рэпер Tommy Cash и экс-солистка российской группы «Серебро» Катя Кищук ввели в заблуждение поклонников, опубликовав фото якобы со своей свадьбы. Оказалось - утка. Но Катя Кищук не устает эпатировать народ.
25-летняя певица вернулась из Парижа, где они «поженились» с парнем из Копли. И вчера в своем Instagram Кищук опубликовала фотографию на фоне Собора Парижской богоматери. На снимке поп-звезда смотрит в объектив таким дьявольским взглядом, что у пользователей соцсетей сомнений не осталось: подобные глаза могут воспламенять предметы, и это они подожгли французскую святыню.
Поклонники сексуальной Кищук предполагают, что Собор испепелил жаркий взгляд Кати Кищук. «Собор не выдержал такого огнища!», «Так вот из-за кого Нотр-Дам сгорел!», «Пожар из-за Катюхи начался», «Понятно, почему Собор сгорел!» - комментируют фолловеры фото в Instagram.