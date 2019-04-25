Фанаты обвинили экс-солистку Serebro и невесту эстонского рэпера в причастности к поджогу Нотр-Дама

25-летняя певица вернулась из Парижа, где они «поженились» с парнем из Копли. И вчера в своем Instagram Кищук опубликовала фотографию на фоне Собора Парижской богоматери. На снимке поп-звезда смотрит в объектив таким дьявольским взглядом, что у пользователей соцсетей сомнений не осталось: подобные глаза могут воспламенять предметы, и это они подожгли французскую святыню.