Как удалить папилломы благодаря обычному куриному яйцу?

Несмотря на то, что папиллома – это ни что иное, как доброкачественное новообразование, оно в крайне редких случаях может стать злокачественным, пишет Makataka.ru.
Кроме того, эта проблема – результат наличия в организме вируса человеческой папилломы. И зачастую полностью избавиться от папиллом можно только после специальной антивирусной терапии. Так что лучше всего использовать народные рецепты как вспомогательное, а не основное средство.
Лечение куриными яйцами
Куриное яйцо помогает избавиться даже от многочисленных папиллом. Но его можно использовать только тем людям, которые не склонны к аллергическим реакциям. Наружное применение может спровоцировать аллергию даже в том случае, если вы без каких-либо проблем едите эти самые яйца. Если вы сомневаетесь, проведите тест – на небольшой участок кожи в области локтевого сгиба нанесите выбранное средство и оставьте на 10 минут. Если аллергической реакции не наблюдается, можно смело использовать выбранное средство.
Яичный порошок
Для приготовления этого средства вам понадобится скорлупа двух яиц, лейкопластырь и медицинская вата. Раскалите духовку до 250 градусов, разложите на противне скорлупу и поместите в духовку примерно на 30 минут. Затем, когда яичная скорлупа остынет, измельчите ее как можно более тщательно – в идеале при помощи кофемолки до порошкообразного состояния. Поместите яичный порошок в стеклянную или пластиковую емкость, герметично закрывающуюся. Вату разорвите на небольшие кусочки, подготовьте лейкопластырь. Каждую папиллому обильно посыпьте яичным порошком, сверху покройте ватой и зафиксируйте при помощи лейкопластыря. Носить такую конструкцию необходимо примерно две-три недели, меняя один раз в трое суток. Как показывает практика, подобные бородавки исчезают уже после первого курса лечения.
Куриный белок
Если папилломы еще маленькие, можно попробовать избавиться от них при помощи куриного белка. Разбейте куриное яйцо, вылейте содержимое в чашку – блинчики потом приготовите. Ну или омлет. Возьмите ватную палочку, смочите ее в белке, который остался на стенках скорлупы, а затем тщательно смажьте папилломы. Повторяйте эту процедуру три-четыре раза в сутки, а при желании можно и чаще. Примерно через неделю папилломы заметно уменьшатся в размерах. Но ни в коем случае не расслабляйтесь и не прекращайте лечение – оно должно продолжаться до тех пор, пока папилломы полностью не исчезнут. Как правило, для этого необходимо три-четыре недели. Причем чем раньше будет начато лечение, тем быстрее исчезнут папилломы.
Лечение папиллом при помощи чистотела
Папилломы, как, впрочем, и бородавки, как огня боятся чистотела. Мы предлагаем вам несколько проверенных временем рецептов, которые не оставят от ваших папиллом и следа. Но обратите внимание – чистотел достаточно агрессивен, поэтому может повредить здоровую кожу вокруг папиллом – старайтесь избегать попадания готового средства. И помните – любые травы могут спровоцировать развитие аллергических реакций, поэтому внимательно следите за реакцией своего организма. Ну хотя бы первые несколько дней – иногда аллергия дает о себе знать не сразу. Если вы пустите этот вопрос на самотек, попытки лечить папилломы народными средствами может обернуться серьезными проблемами.
Сок чистотела
В летнее время справиться с папилломами достаточно просто, ведь найти свежий чистотел – не проблема. Да и лечение не требует практически никаких усилий – сорвите растение и выступившим на стебле соком тщательно натрите каждую папиллому. Первую неделю протирайте папилломы соком каждые три часа, на второй и третьей неделе – три раза в сутки. Примерно через месяц вы и думать забудете об этой напасти.
Настойка чистотела на спирту
Очень редко, но все же бывают случаи, когда простой сок чистотела не помогает. Не стоит отчаиваться – попробуйте более сильнодействующее средство. Нарежьте чистотел и поместите в стеклянную емкость три столовых ложки, залейте половиной стакана воды и половиной стакана водки. Плотно закройте посуду и поместите в холодильник, примерно на пять суток. Не забывайте в течение этого времени периодически встряхивать настой. Потом его можно процедить, но, в принципе, эта процедура не обязательна. Два раза в сутки, утром и вечером, делайте компрессы – смочите в настое кусочек ваты, приложите к папилломе, покройте полиэтиленовой пленкой и зафиксируйте: можно при помощи бинта, можно при помощи лейкопластыря. Продолжительность компресса – 15 минут. Затем сполосните папилломы прохладной водой, дайте коже подсохнуть и смажьте обычным детским кремом. Лечение должно длиться три недели – после этого смогут выжить только очень стойкие бородавки. Единственный минус подобного лечения – это то, что спирт очень сильно сушит кожу. И если она у вас и без того очень чувствительная, лучше отказаться от этого способа лечения.
Экстракт чистотела
Данное средство достаточно сильное, но при этом щадящее. Готовится оно следующим образом. Нарежьте 150 грамов свежего чистотела, поместите его в небольшую эмалированную емкость и залейте стаканом крутого кипятка. После того как вода остынет до комнатной температуры, доведите настой до кипения, уменьшите огонь и кипятите до тех пор, пока не выкипит большая часть воды – должно остаться не больше четвертой части от первоначального объема. Накройте кастрюлю крышкой и заверните в махровое полотенце, оставьте на 10 часов. Затем при помощи марлевой ткани процедите отвар и не забудьте отжать сам чистотел. Получившееся средство перелейте в стеклянную емкость и храните только в холодильнике. Каждое утро и каждый вечер делайте компресс – смочите марлевую салфеточку и на 10 минут приложите к папилломе. Лечение необходимо продолжать до тех пор, пока папилломы полностью не исчезнут. неприятные папилломы лечение народными средствами
Лечение папиллом при помощи грецких орехов
Если говорить про лечение папиллом народными средствами, нельзя не упомянуть про грецкие орехи. Они справляются даже в самых тяжелых случаях, когда все другие средства оказались безуспешными.
Мазь на грецких орехах
Данное средство имеет достаточно специфический запах, поэтому нравится далеко не всем. Но если вам не нужно регулярно ходить на работу, это лечение имеет право быть. Для приготовления мази вам понадобится три очищенных грецких ореха – в идеале недозрелых. Пропустите орехи через мясорубку или измельчите при помощи обычной ступки, добавьте к ним немного обычного керосина – должна получиться однородная сметанообразная масса. Именно эта масса и используется для лечения папиллом – нанесите на них толстый слой средства, сверху обязательно покройте полиэтиленовой пленкой и оставьте примерно на 30 минут. Данную процедуру достаточно делать один раз в сутки, перед сном, не дольше одной недели. Хотя, справедливости ради следует отметить, что дольше и не нужно – папилломы исчезнут.
Настой из листьев грецких орехов
Поместите в термос 50 грамм свежих листьев грецкого ореха, залейте стаканом крутого кипятка и настаивайте не меньше одних суток. Получившимся настоем протирайте папилломы пять – шесть раз в сутки, в течение двух-трех недель. Обратите внимание – средство не такое уж сильнодействующее, поэтому его лучше всего использовать как вспомогательное при основной терапии народными средствами.
Грецкие орехи с медом
Иногда бывает так, что папилломы имеют тенденцию к воспалению. В данном случае лучше всего попытаться избавиться от них при помощи меда и грецких орехов. Кстати говоря, при лечении различных заболеваний народными средствами мед используется очень часто. Но, к сожалению, очень многие люди напрочь забывают о том, мед способен вызвать крайне сильную аллергическую реакцию. Поэтому если вы не уверены в том, что с вами эта неприятность не приключится, обязательно проверьте реакцию своего организма на мед.
Само средство готовится не так уж и сложно – очистите от скорлупы 5 крупных грецких орехов, тщательно измельчите их и добавьте небольшое количество любого натурального меда – у вас должна получиться масса кремообразной консистенции. Каждое утро и каждый вечер смазывайте папилломы толстым слоем смеси. Сверху ее обязательно закрывайте полиэтиленовой пленкой, для усиления эффекта. Для удобства можно зафиксировать компресс – лейкопластырем или бинтом, как вам удобнее. Он должен находиться на папилломе не меньше одного часа. Сам курс лечения достаточно длительный – примерно один месяц.
Если после месяца интенсивного лечения вы поймете, что папилломы категорически отказываются покидать насиженные места, прекращайте самостоятельную борьбу. Проще отправиться к врачу-дерматологу, который подберет оптимальный способ удаления папиллом. И всего через пару дней вы увидите, как враг будет повержен. Ведь победа всегда остается за вами, не так ли? А то, каким средствами вы этого добились, по сути не так уж и важно.
Главное, не навредить здоровью, выбирая именно свой метод лечения. И никто другой не подберет его лучше, чем врач.