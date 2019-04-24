Как удалить папилломы благодаря обычному куриному яйцу?

Сок чистотела

В летнее время справиться с папилломами достаточно просто, ведь найти свежий чистотел – не проблема. Да и лечение не требует практически никаких усилий – сорвите растение и выступившим на стебле соком тщательно натрите каждую папиллому. Первую неделю протирайте папилломы соком каждые три часа, на второй и третьей неделе – три раза в сутки. Примерно через месяц вы и думать забудете об этой напасти.

Настойка чистотела на спирту

Очень редко, но все же бывают случаи, когда простой сок чистотела не помогает. Не стоит отчаиваться – попробуйте более сильнодействующее средство. Нарежьте чистотел и поместите в стеклянную емкость три столовых ложки, залейте половиной стакана воды и половиной стакана водки. Плотно закройте посуду и поместите в холодильник, примерно на пять суток. Не забывайте в течение этого времени периодически встряхивать настой. Потом его можно процедить, но, в принципе, эта процедура не обязательна. Два раза в сутки, утром и вечером, делайте компрессы – смочите в настое кусочек ваты, приложите к папилломе, покройте полиэтиленовой пленкой и зафиксируйте: можно при помощи бинта, можно при помощи лейкопластыря. Продолжительность компресса – 15 минут. Затем сполосните папилломы прохладной водой, дайте коже подсохнуть и смажьте обычным детским кремом. Лечение должно длиться три недели – после этого смогут выжить только очень стойкие бородавки. Единственный минус подобного лечения – это то, что спирт очень сильно сушит кожу. И если она у вас и без того очень чувствительная, лучше отказаться от этого способа лечения.

Экстракт чистотела

Данное средство достаточно сильное, но при этом щадящее. Готовится оно следующим образом. Нарежьте 150 грамов свежего чистотела, поместите его в небольшую эмалированную емкость и залейте стаканом крутого кипятка. После того как вода остынет до комнатной температуры, доведите настой до кипения, уменьшите огонь и кипятите до тех пор, пока не выкипит большая часть воды – должно остаться не больше четвертой части от первоначального объема. Накройте кастрюлю крышкой и заверните в махровое полотенце, оставьте на 10 часов. Затем при помощи марлевой ткани процедите отвар и не забудьте отжать сам чистотел. Получившееся средство перелейте в стеклянную емкость и храните только в холодильнике. Каждое утро и каждый вечер делайте компресс – смочите марлевую салфеточку и на 10 минут приложите к папилломе. Лечение необходимо продолжать до тех пор, пока папилломы полностью не исчезнут. неприятные папилломы лечение народными средствами

Лечение папиллом при помощи грецких орехов

Если говорить про лечение папиллом народными средствами, нельзя не упомянуть про грецкие орехи. Они справляются даже в самых тяжелых случаях, когда все другие средства оказались безуспешными.

Мазь на грецких орехах