Чт, 25.04.2019
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Вы обалдеете! Раймонд Кальюлайд нашел причину, почему EKRE ненавидит ERR

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Endine keskerakondlane Raimond Kaljulaid.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Покинувший Центристскую партию Раймонд Кальюлайд теперь нацелился на Европарламент. В недавнем своем посту в соцсети политик рассказал, почему EKRE неровно дышит к ERR.

В преддверии выборов в Европейский парламент Кальюлайд в студии ERR ответил на вопросы телезрителей и слушателей, пишет Elu24

«Очень содержательные вопросы были, кстати. Ведь ERR слушают и смотрят умные люди. Именно поэтому EKRE ненавидит ERR», - пишет Кальюлайд.

«Они боятся думающих людей как огня!» - описал мировоззрение политиков EKRE Кальюлайд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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