Вы обалдеете! Раймонд Кальюлайд нашел причину, почему EKRE ненавидит ERR

Покинувший Центристскую партию Раймонд Кальюлайд теперь нацелился на Европарламент. В недавнем своем посту в соцсети политик рассказал, почему EKRE неровно дышит к ERR.
В преддверии выборов в Европейский парламент Кальюлайд в студии ERR ответил на вопросы телезрителей и слушателей, пишет Elu24.
«Очень содержательные вопросы были, кстати. Ведь ERR слушают и смотрят умные люди. Именно поэтому EKRE ненавидит ERR», - пишет Кальюлайд.
«Они боятся думающих людей как огня!» - описал мировоззрение политиков EKRE Кальюлайд.