Ср, 24.04.2019
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  • Фото и видео: крутой автогонщик на BMW в Лайтсе хотел показать класс, но произошло страшное

Фото и видео: крутой автогонщик на BMW в Лайтсе хотел показать класс, но произошло страшное

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Эстонский союз автоспорта сообщает, что автогонщик Михкель Норман сегодня после обеда попал в аварию прямо на гоночной трассе. Завтрашнее мероприятие по случаю открытия сезона дрифтинга в Эстонии теперь под вопросом. 

Сегодня на гоночной трассе в Лайтсе Михкель Норман готовился к открытию сезона, но из-за неисправности автомобиля выехал с трассы. Никто не пострадал, разве что только автомобиль, ему пришлось совсем не сладко. 

Из-за технической неисправности управление автомобилем вышло из-под контроля и транспортное средство вылетело на скорости 110 км/час с трассы. Автогонщик признается, что больше ничего невозможно было сделать. 

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