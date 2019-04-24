Фото и видео: крутой автогонщик на BMW в Лайтсе хотел показать класс, но произошло страшное

Эстонский союз автоспорта сообщает, что автогонщик Михкель Норман сегодня после обеда попал в аварию прямо на гоночной трассе. Завтрашнее мероприятие по случаю открытия сезона дрифтинга в Эстонии теперь под вопросом.
Сегодня на гоночной трассе в Лайтсе Михкель Норман готовился к открытию сезона, но из-за неисправности автомобиля выехал с трассы. Никто не пострадал, разве что только автомобиль, ему пришлось совсем не сладко.
Из-за технической неисправности управление автомобилем вышло из-под контроля и транспортное средство вылетело на скорости 110 км/час с трассы. Автогонщик признается, что больше ничего невозможно было сделать.
Смотрите фото и видео!