Ср, 24.04.2019
Видео: Наталья Фриске собирается вернуться на сцену в образе своей сестры Жанны? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Режиссер «Елок», «Дозоров» Тимур Бекмамбетов наконец женился

Режиссер «Елок», «Дозоров» Тимур Бекмамбетов наконец женился
Избранницей стала помощница президента Татарстана

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Тимур Бекмамбетов с женой

ФОТО: Facebook

Культовый российский режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов женился! Брачными узами он обменялся с помощницей президента Татарстана Наталией Фишман, передает портал  «Татар-информ»  со ссылкой на пресс-секретаря молодой супруги.

Церемония прошла утром 22 апреля в загсе Казани, в узком кругу близких. После официальной процедуры молодожены, продолжает «Бизнес Онлайн», провели неформальный пикник на набережной озера Кабан. Новобрачные выложили у себя в соцсетях фотографии с торжеств. А Наталия к собственной фамилии дописала фамилию суженого, теперь она Фишман-Бекмамбетова.

Наталии 28 лет, Тимуру — 57, и это его третий брак. Сведений о первой жене мало, известно, что у них с Бекмамбетова родилась дочь Жанна, а сам режиссер не любит вспоминать этот семейный союз. «Википедия» вообще настаивает, что он был женат лишь раз — на художнице по костюмам и продюсере Варваре Авдюшко. Пару месяцев назад СМИ исполнились слухами о начале развода.

Тимру Бекмамбетов с женой

ФОТО: Facebook

Слухи о романе кинодеятеля с Наталией и того старше — летом 2018-го, говорят, они вместе ездили на форум городских сообществ в Якутск, а до и после того журналисты не раз видели их вместе, когда Бекмамбетов наезжал в Татарстан. В феврале 2019-го он выложил у себя в Instagram совместное фото, без подписи, но фанаты поняли ВСЁ.

Познакомилась же будущая пара якобы куда раньше — когда Наталия работала советником главы Департамента культуры Москвы Сергея Капкова (2012-2013 гг.), а также развивала Еврейский музей и центр толерантности.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ