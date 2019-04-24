Режиссер «Елок», «Дозоров» Тимур Бекмамбетов наконец женился

Церемония прошла утром 22 апреля в загсе Казани, в узком кругу близких. После официальной процедуры молодожены, продолжает «Бизнес Онлайн» , провели неформальный пикник на набережной озера Кабан. Новобрачные выложили у себя в соцсетях фотографии с торжеств. А Наталия к собственной фамилии дописала фамилию суженого, теперь она Фишман-Бекмамбетова.

Наталии 28 лет, Тимуру — 57, и это его третий брак. Сведений о первой жене мало, известно, что у них с Бекмамбетова родилась дочь Жанна, а сам режиссер не любит вспоминать этот семейный союз. «Википедия» вообще настаивает, что он был женат лишь раз — на художнице по костюмам и продюсере Варваре Авдюшко. Пару месяцев назад СМИ исполнились слухами о начале развода.

Тимру Бекмамбетов с женой ФОТО: Facebook

Слухи о романе кинодеятеля с Наталией и того старше — летом 2018-го, говорят, они вместе ездили на форум городских сообществ в Якутск, а до и после того журналисты не раз видели их вместе, когда Бекмамбетов наезжал в Татарстан. В феврале 2019-го он выложил у себя в Instagram совместное фото, без подписи, но фанаты поняли ВСЁ.