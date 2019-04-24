Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе Ратмиру Шишкову

Участник «Фабрики звезд-4» и друг Тимати мог бы отпраздновать сегодня 31-й день рождения. Но жизнь Ратмира Шишкова трагически оборвалась в марте 2007 года — рэпер погиб в результате ДТП. Причиной смерти Ратмира стали сильные ожоги, не совместимые с жизнью. Другие пассажиры злосчастного автомобиля также не выжили. Шишкова похоронили на Калитниковском кладбище.

Сегодня Тимати, который начинал творческой путь вместе с Ратмиром в группе «Банда», выпустил клип, посвященный другу, передает StarHit.

«По сей день, каждый раз когда я выхожу на сцену и вижу как тысячи людей зажигают огни под мои треки, у меня ощущение, что ты стоишь где-то рядом со мной. Ты научил меня ценить каждый момент, так как никто не знает сколько нам времени здесь отведено. Я до сих пор так и не встретил ни одного такого же чистого, честного, светлого, открытого, преданного и талантливого человека как ты. Я до сих пор с трепетом храню каждый фрагмент наших хроник в памяти.

В один день мы обязательно снова встретимся. Но пока он не наступил, мне бы хотелось, чтобы память о тебе жила как можно дольше в сердцах тех, кто помнит это время, и тех кто вырос вместе с нами. Мне бы хотелось, чтобы именно в этот день люди поделились этим воспоминанием и познакомили с ним других», — написал Тимати в посте.