Во-первых, касалетка (бортовая еда) в любой авиакомпании содержит соду, чтобы содержимое тарелки разбухло у вас в желудке и вам не захотелось есть до следующего приема пищи.

Во-вторых, наряду с содой, ваша порция «еды» содержит антибиотики и прочие вещества, чтобы в процессе ста разморозок-заморозок к вам на поднос не попали смертельно опасные микробы и весь сaлон самолета не получил серьезное отравление.

В-третьих, вышеупомянутые разморозки-заморозки. А вы как думали эта еда попадает к вам на стол? Кассероль может храниться в замороженном виде годами и перелетать океаны до попадания к вам в желудок. В этом процессе он неизбежно будет таять при перегрузке его из завода кейтеринга на борт, или когда стюардессы замерзнут и невзначай выключат холодильники, чтобы согреться, а такое тоже бывает.

В-четвертых, эти касалетки запрещено греть в духовке более 20 минут, ведь пластик, в котором лежит еда, абсолютно токсичен при перегреве. Но еду могут разогревать даже 40 минут, переразогревая снова и снова, да и вообще касалеточные деликатесы в глубокой заморозке плохо размораживаются в духовке за 20 минут. Но пластик делает свое дело, а его токсины вызывают рак при систематическом потреблении. Любые полезные свойства и микроэлементы продуктов при заморозке пропадают.

Из-за разницы давлений и специфичности воздуха, в самолете ваши рецепторы практически атрофируются, и глyтомат - единственный способ почувствовать хоть какой-то вкус. Поэтому его в самолетной еде предостаточно, как и остальной таблицы Менделеева.

Как этого избежать?