Четыре знака Зодиака, которые сами инициируют разрыв отношений

Некоторые зодиакальные знаки весьма скоры на расправу и быстро рвут отношения, если их что-то не устраивает – причем нередко они делают это весьма преждевременно, толком не разобравшись в обстоятельствах. Они расстаются с партнером при первых же признаках дискомфорта или каких-либо затруднений, даже не пытаясь проработать болезненную ситуацию.
Конечно, быть всепрощающим и ведомым человеком – это тоже не выход, но умение слушать друг друга всегда необходимо, если речь идет о сохранении отношений. Когда эти отношения на каком-то этапе не складываются, одни люди предпочитают искать компромиссы, а другие сразу же «удирают с корабля», не желая прикладывать никаких усилий. Кто они - рассказывает Zen.Yandex.ru.
1. Овен
Это тот знак, который всегда действует импульсивно и под влиянием эмоций. Овны принимают слишком поспешные решения, в том числе и по очень важным жизненным вопросам. Им нравится мчаться по жизни на безумной скорости, как по автостраде, и они не желают тратить впустую ни секунды своего времени. Именно поэтому Овны способны закончить отношения в любой момент – просто потому, что им так хочется. Если вдруг Овну взбрело в голову, что партнер ему не подходит, то он сразу же от него уйдёт.
2. Весы
Весы никогда не боятся инициировать расставание. Они привыкли быть в окружении интересных и нестандартных людей, и если партнер больше не приводит их в восхищение и перестает удивлять, то Весы его бросают. Их не пугает статус одиночки – мало того, Весы даже могут этим статусом от души наслаждаться. Если Весам кажется, что отношения им не подходят, то сказать «до свидания» им совершенно не сложно. У Весов нет проблем с тем, чтобы расстаться с некогда любимым человеком просто потому, что им начало казаться, что он для них совсем не предназначен.
3. Скорпион
Это очень злопамятный и мстительный человек, который при малейшем намеке на обиду сразу же уходит от своего партнера. Особенно остро Скорпион реагирует в том случае, если он безгранично доверяет своему избраннику, а тот его чем-то ненароком задевает или наступает на больную мозоль. Этому знаку весьма сложно простить своего партнера, и он очень долго (а то и до конца своей жизни) носит камень за пазухой и старается отомстить в ответ. В его сердце поселяется ненависть, которая не даёт ему возможности выяснить проблему и продолжать отношения.
4. Водолей
Окружающие нередко считают, что Водолеи – это типичные социопаты, поскольку они ведут себя холодно, отстраненно и неэмоционально. За этим знаком прочно закрепилась репутация очень умного и высокоинтеллектуального человека, который живет разумом, но никак не сердцем. Если в отношениях Водолея что-то идёт не так, то он примет решение покончить с ними – именно так подсказывает ему его железная логика. Водолей не поддается эмоциям и предпочитает отпустить своего партнера, если между ними двумя возникли какие-либо противоречия и разногласия.