Четыре знака Зодиака, которые сами инициируют разрыв отношений

Конечно, быть всепрощающим и ведомым человеком – это тоже не выход, но умение слушать друг друга всегда необходимо, если речь идет о сохранении отношений. Когда эти отношения на каком-то этапе не складываются, одни люди предпочитают искать компромиссы, а другие сразу же «удирают с корабля», не желая прикладывать никаких усилий. Кто они - рассказывает Zen.Yandex.ru.

1. Овен

Это тот знак, который всегда действует импульсивно и под влиянием эмоций. Овны принимают слишком поспешные решения, в том числе и по очень важным жизненным вопросам. Им нравится мчаться по жизни на безумной скорости, как по автостраде, и они не желают тратить впустую ни секунды своего времени. Именно поэтому Овны способны закончить отношения в любой момент – просто потому, что им так хочется. Если вдруг Овну взбрело в голову, что партнер ему не подходит, то он сразу же от него уйдёт.

2. Весы

Весы никогда не боятся инициировать расставание. Они привыкли быть в окружении интересных и нестандартных людей, и если партнер больше не приводит их в восхищение и перестает удивлять, то Весы его бросают. Их не пугает статус одиночки – мало того, Весы даже могут этим статусом от души наслаждаться. Если Весам кажется, что отношения им не подходят, то сказать «до свидания» им совершенно не сложно. У Весов нет проблем с тем, чтобы расстаться с некогда любимым человеком просто потому, что им начало казаться, что он для них совсем не предназначен.

3. Скорпион

Это очень злопамятный и мстительный человек, который при малейшем намеке на обиду сразу же уходит от своего партнера. Особенно остро Скорпион реагирует в том случае, если он безгранично доверяет своему избраннику, а тот его чем-то ненароком задевает или наступает на больную мозоль. Этому знаку весьма сложно простить своего партнера, и он очень долго (а то и до конца своей жизни) носит камень за пазухой и старается отомстить в ответ. В его сердце поселяется ненависть, которая не даёт ему возможности выяснить проблему и продолжать отношения.

4. Водолей