Серябкина анонсирует концерты, надев для этого прозрачное нижнее белье

34-летняя певица снова порадовала поклонников откровенными снимками, анонсировав таким образом свои выступления, пишет Лайф.
Instagram Ольги, конечно, скромным не назовешь, что она раз за разом и подтверждает. Экс-солистка «Серебра» выложила горячие фото в красном белье, поблагодарив поклонников за горячий прием на одном из последних концертов и анонсировав новые выступления. «Меня до сих пор не отпускают эмоции, которые накрыли в субботу. Вы подарили мне нереальный кайф», - написала она.
Однако отметили, что радости на лице певицы совсем не видно. Да и провокационные фото для привлечения внимания они сочли не совсем уместными. Но хотя девушка отчасти и подверглась критике, снимки собрали более 166 тысяч лайков менее чем за сутки и комплиментов она получила немало.