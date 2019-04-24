Серябкина анонсирует концерты, надев для этого прозрачное нижнее белье

Instagram Ольги, конечно, скромным не назовешь, что она раз за разом и подтверждает. Экс-солистка «Серебра» выложила горячие фото в красном белье, поблагодарив поклонников за горячий прием на одном из последних концертов и анонсировав новые выступления. «Меня до сих пор не отпускают эмоции, которые накрыли в субботу. Вы подарили мне нереальный кайф», - написала она.