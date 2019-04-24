Ср, 24.04.2019
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Серябкина анонсирует концерты, надев для этого прозрачное нижнее белье

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Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

34-летняя певица снова порадовала поклонников откровенными снимками, анонсировав таким образом свои выступления, пишет Лайф.

Instagram Ольги, конечно, скромным не назовешь, что она раз за разом и подтверждает. Экс-солистка «Серебра» выложила горячие фото в красном белье, поблагодарив поклонников за горячий прием на одном из последних концертов и анонсировав новые выступления. «Меня до сих пор не отпускают эмоции, которые накрыли в субботу. Вы подарили мне нереальный кайф», - написала она.

Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

Однако отметили, что радости на лице певицы совсем не видно. Да и провокационные фото для привлечения внимания они сочли не совсем уместными. Но хотя девушка отчасти и подверглась критике, снимки собрали более 166 тысяч лайков менее чем за сутки и комплиментов она получила немало.

Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

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