Ср, 24.04.2019
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У богатых новый тренд? Москвич выгуливает львенка на улице

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Москвич выгуливает львенка

ФОТО: Pikabu

В Сети появилась фотография, на которой запечатлен мужчина, выгуливающий на поводке львенка. Снимок на сайте Pikabu опубликовала пользователь под ником skaz0chn0ebali.

 

«Достаточно часто в районе Москва-сити молодой человек выгуливает львенка на поводке. Что это? Новый тренд или приблуды богатеньких?» — поинтересовался он. Также в посте уточняется, что прохожих львенок веселит, а само животное сильно пугается звуков вокруг.

В комментариях хозяина львенка быстро окрестили понторезом. «Ужас, просто ужас, такие опасные животные по Москве гуляют, так еще и со львенком на поводке», — посетовал другой. «Вырастет сожрет, что переживать?» — подытожил третий.

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