У богатых новый тренд? Москвич выгуливает львенка на улице

«Достаточно часто в районе Москва-сити молодой человек выгуливает львенка на поводке. Что это? Новый тренд или приблуды богатеньких?» — поинтересовался он. Также в посте уточняется, что прохожих львенок веселит, а само животное сильно пугается звуков вокруг.