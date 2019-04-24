У богатых новый тренд? Москвич выгуливает львенка на улице

В Сети появилась фотография, на которой запечатлен мужчина, выгуливающий на поводке львенка. Снимок на сайте Pikabu опубликовала пользователь под ником skaz0chn0ebali.
«Достаточно часто в районе Москва-сити молодой человек выгуливает львенка на поводке. Что это? Новый тренд или приблуды богатеньких?» — поинтересовался он. Также в посте уточняется, что прохожих львенок веселит, а само животное сильно пугается звуков вокруг.
В комментариях хозяина львенка быстро окрестили понторезом. «Ужас, просто ужас, такие опасные животные по Москве гуляют, так еще и со львенком на поводке», — посетовал другой. «Вырастет сожрет, что переживать?» — подытожил третий.